Santos raccoglierà le firme per cacciare Petra da La Promessa nella puntata della soap di sabato 20 dicembre e la governante sarà molto delusa per questa iniziativa.

Le anticipazioni rivelano che tutti saranno in pena per Jana, ma Petra non farà altro che criticare, arrivando ad affermare che Jana abbia meritato quello che le è capitato a causa della sua forte ambizione. Santos ha colto l'occasione e ha sfruttato l'indignazione degli altri per provare a mandare via Petra.

Tutti contro Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la preoccupazione per le condizioni di Jana coinvolgerà tutta la servitù, tranne Petra.

Lope, Candela e gli altri si uniranno a don Samuel per pregare affinché Jana possa riprendersi presto. Quando Petra andrà in cucina e troverà tutti assorti nella preghiera sarà a dir poco insensibile. Oltre a ribadire che bisognerebbe lavorare, la governante offenderà pesantemente Jana, dicendo che non merita tutte quelle attenzioni. Petra dirà che la ragazza si trova in quelle condizioni perché ha osato diventare una nobile quando era una semplice cameriera. Don Samuel la difenderà, ricordando a Petra che il suo comportamento non è affatto quello di una buona cristiana. Tutti saranno indignati nei confronti della governante e Santos sfrutterà il momento: sentendo le lamentele dei suoi colleghi avanzerà una proposta inaspettata.

"I marchesi devono sapere che Petra si sta comportando male", dirà. Vera sarà scettica: secondo lei, la governante ha sempre trattato tutti con arroganza e nessuno ha mai provveduto a risolvere la questione. "Ci riusciremo se saremo uniti", dirà Santos, "Scriveremo una lettera formale per cacciarla".

La grande delusione di Petra e lo scontro con Santos

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 20 dicembre, Petra sarà molto delusa quando saprà che la lettera ai marchesi è un'iniziativa di Santos. La donna lo affronterà senza mezzi termini, rinfacciandogli il sostegno che gli ha sempre garantito: "Ti ho sempre aiutato e tu hai dimenticato tutto". Poi lo accuserà di averle voltato le spalle per una madre che lo aveva abbandonato, ricordandogli il legame che li univa: "Io ti ho trattato come un figlio".

Santos sarà molto duro con Petra, dicendole che non è sua madre e non lo sarà mai. Il ragazzo non mostrerà alcun pentimento per la richiesta di licenziamento e Petra si sentirà profondamente ferita.

Petra ha davvero trattato Santos come un figlio

Petra non mente quando dice a Santos di averlo trattato come un figlio. Nelle puntate precedenti de La Promessa, Petra è stata l'unica ad accogliere con affetto il figlio di Ricardo al suo arrivo al palazzo. Il ragazzo non ha stretto amicizia con i suoi colleghi anche a causa del suo brutto carattere, ma Petra ha visto in lui un valletto molto serio e l'ha preso subito a cuore. La governante, inoltre, ha spesso ripensato al figlio perso prematuramente che aveva la stessa età di Santos e questo l'ha fatta legare ancora di più a lui. Petra ha promesso al ragazzo che lo avrebbe aiutato a ritrovare sua madre e ha mantenuto la parola data. Con l'arrivo di Ana, però, Santos ha iniziato ad allontanarsi dalla governante.