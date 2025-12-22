Alonso ripudierà Curro nelle puntate de La Promessa dal 29 dicembre al 4 gennaio: "Devi andartene", dirà abbracciandolo in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che per Alonso non sarà facile parlare con suo figlio, ma gli spiegherà che non ha altro modo per salvare il marchesato. Curro sarà sconvolto perché all'improvviso non avrà più una casa e una famiglia.

La decisione più difficile da prendere per Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia tornerà dal suo viaggio con una speranza per Alonso. La donna spiegherà al marchese che c'è ancora una possibilità per conservare il suo titolo: da quel momento in poi dovrà essere rigoroso e impeccabile.

La prima condizione che Leocadia gli darà, spezzerà il cuore ad Alonso, ma sarà inevitabile: "Devi ripudiare Curro". La donna sarà categorica e dirà al marchese che non c'è altro modo per ingraziarsi la Casa Reale. Alonso reagirà male e chiederà del tempo per riflettere sul da farsi. Il marchese parlerà a lungo con Leocadia che lo spingerà verso il ripudio, mentre lui le spiegherà tutto il dolore che proverebbe se dovesse rinunciare al figlio appena trovato. Leocadia sarà sempre molto discreta e subito dopo il suo consiglio esprimerà la sua intenzione di lasciare La Promessa: "Dopo l'arresto di Cruz mi sento di troppo qui", dirà. Tutto questo contribuirà a dare un'immagine di Leocadia disinteressata e ben lontana dalla realtà.

Alonso sarà in crisi e si confiderà anche con Romulo, raccontandogli del grave prezzo che dovrebbe pagare per conservare il marchesato.

Cruz dovrà dire addio a La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 29 dicembre al 4 gennaio, Alonso deciderà di seguire il consiglio di Leocadia. L'uomo convocherà Curro nel suo ufficio ed inizierà col dirgli che la famiglia sta attraversando un momento difficilissimo a causa degli ultimi scandali. "Devo rimediare a tutti gli errori", dirà Alonso a Curro che ipotizzerà di dover rinunciare alla baronia e sarà ben felice di farlo per aiutare suo padre. Il marchese, però, gli dirà che non basta un titolo per risolvere le divergenze con la Casa Reale. "Devi andartene, Curro", dirà senza giri di parole, "Se voglio salvare La Promessa devo ripudiarti".

La decisione di Alonso sarà una doccia fredda per il ragazzo che non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi all'improvviso senza una casa e senza una famiglia.

Curro e Alonso: l'abbraccio tanto atteso

Nelle puntate precedenti, Curro ha rivelato a Alonso che è suo padre. Per il marchese è stata una grande emozione riabbracciare il figlio che credeva di aver perso da piccolo. La felicità, tuttavia, è durata ben poco perché nel giro di pochi giorni la notizia è diventata di dominio pubblico. I giornali hanno titolato: "Un figlio illegittimo al palazzo De Lujan", facendo scoppiare un altro scandalo per Alonso e la sua famiglia. A tutto questo si è aggiunta la tragica morte di Jana di cui è stata incolpata ingiustamente Cruz che adesso si trova in carcere.