A La Promessa arriverà un dipinto di Cruz che turberà tutti nelle prossime puntate: Martina perderà i sensi e Manuel sarà furioso.

Le anticipazioni rivelano che il prezioso dipinto sembrerà avere un potere inspiegabile su tutti gli abitanti. In cucina si percepiranno dei segni che Candela interpreterà di cattivo auspicio. Maria e Petra si sentiranno poco bene, ma anche Leocadia, Lorenzo e Alonso avvertiranno una stretta al petto.

Una strana inquietudine in cucina e al piano nobile

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che una misteriosa inquietudine aleggerà in ogni angolo del palazzo.

Maria e Petra proveranno un'angoscia inspiegabile, ma non saranno le sole. Candela, infatti, noterà dei problemi in cucina: la maionese non riuscirà e i suoi dolci saranno sfornati stranamente molto duri. La cuoca si farà avanti con la sua proverbiale superstizione: "Accadrà qualcosa di brutto", dirà ai suoi colleghi ricordando che poco prima è caduto un pipistrello in giardino, in pieno giorno. Il malessere non risparmierà neanche la nobiltà: "Non ti sembra che l'aria sia viziata?" chiederà Leocadia a Lorenzo che le confermerà di sentire una stretta al petto dal mattino. Don Alonso non sarà da meno e ammetterà di avere una strana sensazione dal suo risveglio. In quel momento, Lope e Curro consegneranno al marchese un pacco accompagnato da un biglietto: "Per ordine di Cruz".

Quando i servitori scarteranno il pacco, tutti resteranno senza parole alla vista di uno splendido dipinto della marchesa. Dopo cinque mesi di assenza, quindi, Cruz tornerà a La Promessa, anche se solo attraverso un quadro a cui nessuno sarà indifferente.

Il "ritorno" di Cruz a La Promessa dopo cinque mesi di silenzio

Nelle prossime puntate de La Promessa, il dipinto di Cruz desterà una serie di sensazioni negative in quasi tutti gli abitanti. L'unica a non batter ciglio sarà Leocadia che spiegherà ai suoi amici che sicuramente Cruz aveva commissionato quel ritratto prima che finisse in carcere. La donna sottolineerà che si tratta di un'opera di Don Fausto Alvarez, un artista della Casa Reale, molto quotato.

Lorenzo osserverà la precisione delle linee e la sensibilità con cui è stato eseguito il ritratto. Manuel, invece, avrà una pessima reazione: "Io non ho una madre", dirà con rabbia, "Rimandatelo indietro, non accettiamo assassini qui". Leocadia continuerà a spiegare che si tratta di un quadro di un immenso valore e il marchesino perderà ancora una volta la pazienza. Martina, alla vista del dipinto, perderà i sensi.

Cruz: un addio senza alcuna compassione

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Cruz ha lasciato il palazzo gridando la sua innocenza e nel peggiore dei modi. La marchesa è stata accusata di aver ucciso sua nuora, l'amata Jana, perché accanto al suo corpo c'era un suo bottone.

Burdina ha messo le manette alla marchesa e l'ha accompagnata in carcere, ma prima le ha concesso di salutare la famiglia. Cruz si è avvicinata a Manuel che l'ha subito gelata: "Non sei mia madre". Nessuno dei De Lujan ha concesso alla marchesa il suo saluto e Alonso, pur accompagnandola fino alla carrozza, ha ribadito la sua delusione nei suoi confronti.