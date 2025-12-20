Cosa è successo davvero a Jana e perché perde la vita? Nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna il mistero è stato chiarito: la protagonista si è spenta perché Leocadia l'ha avvelenata.

Le anticipazioni rivelano che per diverso tempo si attribuirà la fine di Jana al colpo di arma da fuoco che l'ha colpita qualche giorno prima. In realtà, Leocadia ha agito appena Jana si stava riprendendo, avvelenando l'acqua con cui Manuel e Curro la tenevano idratata.

L'addio di Cruz e Jana a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tutta la verità sulla morte di Jana emergerà nelle puntate future della soap.

Questa sera, 20 dicembre, andrà in onda una puntata speciale in prima serata su Rete 4 in cui ci saranno due addi clamorosi: Jana e Cruz saluteranno per sempre il palazzo. La giovane protagonista si spegnerà tra le braccia di Manuel, mentre Cruz sarà portata in carcere, accusata ingiustamente del grave delitto. Un breve risveglio di Jana riaccenderà la speranza di un miglioramento, ma poco dopo la ragazza avrà una crisi respiratoria che risulterà fatale. Cosa è successo allora alla protagonista de La Promessa? Attraverso i ricordi di Leocadia il pubblico otterrà tutte le risposte che cerca, ma bisognerà aspettare. Curro sarà il primo ad intuire l'innocenza di Cruz e ne parlerà a Ramona. Il ragazzo inizierà ad indagare sulla morte di sua sorella, ma non sarà affatto facile per lui ricostruire i fatti.

Il pensiero che tormenterà Curro avrà solo una certezza: Cruz era rinchiusa nella stanza da Burdina e non ha potuto agire in alcun modo dopo la sparatoria. Con il passare dei giorni emergerà un'altra amara verità: Jana non ha perso la vita per il proiettile, ma è stata avvelenata.

Il piano diabolico dell'insospettabile Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa sarà possibile capire cosa è accaduto realmente a Jana. La ragazza perderà la vita a causa del cianuro e dietro tutto ciò ci sarà Leocadia. Si scoprirà che l'avvelenamento di Jana è avvenuto attraverso l'acqua con cui Manuel e Curro le bagnavano costantemente le labbra come era stato detto loro dal medico. Leocadia è l'artefice del diabolico piano e ha agito solo per distruggere Cruz.

La signora De Figueroa non provava nessuna antipatia nei confronti di Jana, ma la storia della ragazza era perfetta per Leocadia. L'astio che Cruz provava per sua nuora era un movente inconfutabile: a Leocadia è bastato guadagnarsi la fiducia di tutti, compresa Jana, e poi commettere il delitto per incolpare la sua nemica.

L'ordine del medico è stato un assist perfetto per Leocadia

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Jana sta lottando tra la vita e la morte dopo essere stata ferita da un colpo di arma da fuoco. Dopo giorni di ansia e preoccupazione, il medico è stato abbastanza ottimista con Manuel e Curro. "Il bambino è vivo e Jana ce la farà", ha detto dopo aver atteso le ore necessarie.

Il medico ha spiegato che il proiettile non ha leso nessun organo vitale e bisognava solo aspettare. Un particolare molto importante è la raccomandazione del dottore: tenere sempre idratata Jana. Questa è la chiave per risolvere l'enigma della sua morte ed è questa la seconda occasione che Leocadia ha avuto per toglierle la vita.