Curro non ne potrà più della prepotenza di Lorenzo e nelle prossime puntate de La Promessa lo rapirà e lo rinchiuderà nella stanza segreta, pronto a vendicarsi di lui.

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà fuori di sé per la cattiveria di Lorenzo. Oltre a fare impazzire Eugenia, infatti, l'uomo pretenderà di sposare Angela. Curro, inoltre, sarà convinto che il Capitano è coinvolto nella morte di Jana. Tutto questo, sommato alle umiliazioni che Lorenzo riserverà a Curro ogni giorno, faranno accumulare nel ragazzo una rabbia incontrollabile che sfocerà nel sequestro.

Il giovane terrà Lorenzo legato nella stanza segreta del palazzo e dopo averlo picchiato punterà la sua arma contro di lui per costringerlo a confessare tutti i suoi reati.

Curro sarà il nuovo valletto de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la morte di Jana, Curro diventerà il protagonista principale. Il ragazzo dovrà superare diversi ostacoli, perché oltre alla perdita di sua sorella dovrà affrontare anche il suo stato sociale. Per salvare il marchesato, infatti, Alonso sarà costretto a ripudiare Curro come figlio e lo assumerà come valletto del palazzo. Il giovane protagonista avrà solo un obiettivo: trovare chi ha davvero tolto la vita a Jana. Curro non avrà vita facile, perché dovrà subire pesanti umiliazioni da parte di Lorenzo che diventerà sempre più spietato.

Il Capitano non avrà nessun rispetto per quello che un tempo era considerato suo figlio e gli farà passare le pene dell'inferno. Curro, dal canto suo, di difenderà come potrà e riuscirà persino a far arrestare Lorenzo a causa di alcuni errori commessi sotto le armi. La giustizia sembrerà trionfare, ma quando il Capitano tornerà a La Promessa sarà più agguerrito che mai e farà soffrire Curro colpendolo nel suo affetto più caro: Angela. Tra quest'ultima e Curro nascerà un grande amore anche se dovranno viverlo in segreto. Quando Lorenzo lo capirà, non perderà occasione per umiliare Curro e sbeffeggiarlo.

Il sequestro di Lorenzo e la follia di Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'odio di Curro nei confronti di Lorenzo crescerà a dismisura e sarà alimentato dalle tantissime ingiustizie del Capitano.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà la proposta di matrimonio che Lorenzo farà ad Angela in pubblico, costringendo la ragazza a sposarlo contro la sua volontà. Curro non ne potrà più e metterà in atto una vendetta spietata e a lungo attesa. Lorenzo sarà rapito e portato nella stanza segreta. Qui, Curro, terrà il Capitano legato e lo costringerà a confessare tutti i suoi crimini, a partire da quello di Jana. Il ragazzo, infatti, sarà convinto che Lorenzo sia coinvolto nella morte di sua sorella. Curro rinfaccerà a Lorenzo tutte le umiliazioni subite e gli ricorderà anche di aver rovinato la vita alla povera Eugenia facendola finire in manicomio. Il Capitano sarà terrorizzato, perché saprà bene che urlare non servirà a niente: nessuno potrà sentirlo.

Curro sarà completamente fuori di sé e in più sarà armato. Il ragazzo picchierà Lorenzo e punterà la sua arma contro di lui, pronto a fare fuoco se non confesserà tutto quello che ha fatto e non rinuncerà a sposare Angela.

Lorenzo e il suo pessimo rapporto con Curro

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Lorenzo ha già dato prova della sua crudeltà facendo finire in manicomio Eugenia, la donna che Curro ha sempre considerato sua madre. Il Capitano non ha mai amato Curro e non è mai stato un buon padre per lui, ma finge un rapporto di facciata per non creare ulteriori tensioni a La Promessa. Lorenzo è arrogante anche con Jana esta progettando un matrimonio combinato per Curro con la complicità di Cruz.

Quando Jana ha saputo dei piano di Lorenzo alle spalle di suo fratello non ha esitato ad affrontarlo a muso duro. Il Capitano era sul punto di colpire Jana, incurante del fatto che sia una donna incinta. Solo l'arrivo di Curro ha impedito il peggio, ma si intuisce già da adesso che Lorenzo è capace di tutto. Quello che l'uomo non immagina è quanta rabbia sta facendo accumulare in Curro e tutto questo gli si ritorcerà contro.