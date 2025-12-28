Lorenzo finirà in carcere militare nelle prossime puntate de La Promessa: ad accusarlo sarà Curro con le prove di corruzione e abuso di potere.

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà convinto che Lorenzo sia il colpevole della fine di Jana, ma non avrà le prove. Per rimediare, penserà di incastrare La Mata per gli altri reati commessi, con l'aiuto di Angela. I gendarmi andranno a prendere il Capitano a colazione.

Lorenzo costretto a lasciare La Promessa in manette

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Curro si prenderà la sua rivincita con Lorenzo, anche se non sarà proprio come quella che si aspettava.

Il ragazzo sarà convinto della colpevolezza del Capitano per l'avvelenamento di Jana, ma sarà impossibile ottenere delle prove in merito. Curro, inoltre, sarà un semplice valletto e questo complicherà di molto la sua vita al palazzo. Lorenzo non perderà occasione per umiliare il ragazzo, soprattutto agli occhi di Angela che però non smetterà mai di amarlo. Curro confiderà la sua sofferenza a Pia e ad Angela e sarà proprio quest'ultima ad aiutarlo nella sua vendetta. Consapevoli di non avere nessuna prova dell'avvelenamento di Jana, i due decideranno di agire diversamente pur di vedere Lorenzo in carcere. Angela, nel frattempo diventata la segretaria del Capitano, si impegnerà a cercare qualcosa per incastrare La Mata e ci riuscirà.

In poco tempo, tra la corrispondenza del suo capo, Angela otterrà le prove di alcuni reati commessi da Lorenzo nel corso della sua carriera: abuso di potere e corruzione. Appena Curro saprà tutto penserà a come agire per non coinvolgere la ragazza.

Curro pronto ad agire contro Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro contatterà il colonnello Fuentes che si presenterà al palazzo con una scusa chiedendo ospitalità per qualche giorno. Alla sua vista, Lorenzo sarà evidentemente a disagio, ma farà buon viso a cattivo gioco. Curro consegnerà al colonnello tutte le prove contro Lorenzo e per lui sarà la fine. Il colonnello accuserà Lorenzo davanti a tutta la famiglia e gli dirà che a fornirgli le prove è stato Curro, come lui gli aveva chiesto.

L'indomani, sarà un risveglio amaro per Lorenzo che a colazione troverà dei gendarmi, pronti ad accompagnarlo al carcere militare. Curro aiuterà Lorenzo ad indossare il mantello con una grande soddisfazione e la famiglia saluterà il Capitano che andrà via fortemente imbarazzato.

Lorenzo e il suo odio per Curro

Nelle puntate de La Promessa andate in onda in Italia, Lorenzo si sta godendo il suo soggiorno al palazzo. Dopo aver saputo che Curro era stato nominato il nuovo valletto dei De Lujan, il Capitano si è divertito molto ad umiliarlo. Lorenzo ha rinfacciato al ragazzo di non aver accettato il titolo di barone quando ne ha avuto la possibilità. Curro, intanto, ha appena scoperto che il medico di Jana, Gamarra, è deceduto e sospetta che non sia stato un incidente. Il ragazzo sa che Cruz non ha tolto la vita a sua sorella ed è convinto che l'assassino viva ancora a La Promessa.