Curro metterà alle strette Lorenzo accusandolo di aver eliminato Jana nelle prossime puntate de La Promessa: il Capitano risponderà con un pugno nello stomaco.

Le anticipazioni tv rivelano che Lorenzo si divertirà ad umiliare Curro ad ogni occasione, ma il ragazzo non mollerà e proseguirà le sue indagini. Curro sarà sempre più convinto che La Mata abbia avvelenato Jana e non avrà paura di affrontarlo.

Lorenzo nel mirino di Curro: proseguiranno le indagini a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro non si fermerà davanti a niente pur di trovare l'assassino di Jana.

Nessuna pista sarà trascurata e per il ragazzo ogni dettaglio farà la differenza. Durante un picnic, qualcuno tenterà di togliere la vita a Curro e i sospetti del giovane si concentreranno sui presenti. Il primo sospettato sarà Jacobo, il fidanzato di Catalina che è arrivato a La Promessa all'improvviso. Presto, però, questa teoria sarà smentita e Curro continuerà a guardarsi intorno. Le indagini del giovane finiranno sempre per pensare a Lorenzo e questa pista sembrerà molto più valida di quella di Jacobo. Curro si farà aiutare da Lope e scoprirà l'esistenza di una gioielleria collegata al duca di Carril che fa affari loschi. Emergerà che all'interno di quel negozio si commissionano omicidi e si commercia veleno: è qui che Basilio, il sicario che ha attentato alla vita di Curro è stato ingaggiato.

Lope trascorrerà dei giorni dal duca di Carril e vedrà Lorenzo arrivare al palazzo per fargli visita. Al suo ritorno a La Promessa, il cuoco spiegherà a Curro di aver visto il Capitano discutere con il duca e dopo la conversazione è stato bruciato un quaderno. Per Curro sarà tutto chiaro: Lorenzo ha costretto il duca a bruciare le prove del suo coinvolgimento nell'attentato.

Curro senza paura e pronto a tutto per la verità su Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro spiegherà a Pia i suoi sospetti e le dirà che è certo che Lorenzo sia l'artefice di tutto. "Ha comprato il veleno per far fuori Jana", dirà, "E poi ha eliminato Gamarra e ha tentato di uccidermi". Il discorso di Curro non farà una piega, ma Pia gli ricorderà che non ha alcuna prova.

Il ragazzo avrà un solo obiettivo: affrontare Lorenzo ad ogni costo. Appena ne avrà occasione, Curro metterà alle strette il Capitano: "Sei stato tu ad uccidere Jana", gli dirà con tutta la rabbia possibile. La risposta di Lorenzo sarà umiliante e deludente: senza neanche confermare o smentire, l'uomo colpirà Curro con un pugno nello stomaco. Il ragazzo farà appena in tempo a rialzarsi che arriverà Alonso chiedendo cosa stia succedendo. Lorenzo gli dirà che il valletto gli ha mancato di rispetto e Curro non si ribellerà.

La scalata indisturbata di Leocadia al potere

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Lorenzo ha già iniziato con le provocazioni nei confronti di Curro. Il Capitano ha approfittato del ripudio del giovane per umiliarlo e la situazione peggiora di giorno in giorno.

Curro è disposto a sopportare tutte le angherie pur di arrivare alla verità sulla fine di Jana, ma la sua vita a La Promessa diventa sempre più difficile. I sospetti del ragazzo stanno spaziando, ma l'unica esente dai dubbi è Leocadia, la vera colpevole della perdita di sua sorella. Grazie alla sua grande abilità, la donna è riuscita a conquistare la fiducia di Alonso e di tutti gli abitanti del palazzo. Questo le sta permettendo di agire indisturbata e prendere spazio all'interno della tenuta.