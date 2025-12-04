Lorenzo sarà sul punto di colpire Jana nella puntata de La Promessa di giovedì 11 dicembre: Curro arriverà appena in tempo per fermarlo.

Le anticipazioni rivelano che Jana non ne potrà più della prepotenza di Lorenzo e lo affronterà apertamente. La ragazza lo accuserà di essere un opportunista e un codardo e lui perderà la pazienza e sarà pronto a colpirla, senza tenere conto del fatto che Jana sia incinta.

La preoccupazione di Jana e Manuel per Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Manuel saranno molto preoccupati per Curro.

Dopo aver appreso da Alonso che Lorenzo e Cruz stanno combinando un matrimonio per lui, il marchesino non potrà restare indifferente. Manuel parlerà con suo fratello e a loro si unirà anche Jana. Curro spiegherà che non ha detto nulla delle nozze perché non voleva rovinare il loro viaggio in Italia. "Niente è più importante di te per me", dirà Jana, mentre Manuel assicurerà tutto il suo appoggio a Curro. Quest'ultimo chiederà ai due di stare fuori da questa storia: "Si tratta di un problema che dobbiamo risolvere io e loro". Jana, però, non avrà intenzione di vedere suo fratello triste e preoccupato per il suo futuro. Quando arriverà la sera, andrà da Lorenzo, pronta ad affrontarlo pur di impedire le nozze indesiderate.

"Mi sembra spregevole organizzare un matrimonio senza amore", inizierà Jana e Lorenzo che sarà piuttosto infastidito dalla sua ingerenza.

Il duro confronto di Jana e Lorenzo

Nella puntata de La Promessa di giovedì 11 dicembre, Jana non si lascerà intimorire da Lorenzo e difenderà le sue idee. Assicurerà che la famiglia della sposa rappresenta davvero un buon partito per Curro, ma questo non farà altro che provocare la sua rabbia. Lorenzo chiederà a Jana di andare via perché deve ancora leggere le notizie del giorno e lei gli strapperà il giornale dalle mani, strappandolo. A quel punto, il Capitano perderà la pazienza, si alzerà e andrà incontro a Jana che però non avrà paura e continuerà a pungere Lorenzo.

"Sei un codardo", gli dirà, accusandolo di agire solo per timore di perdere la sua posizione sociale schierandosi sempre dalla parte del più forte. Le parole di Jana saranno insopportabili per Lorenzo, che sarà sul punto di colpirla. A salvare Jana sarà solo l'arrivo di Curro, che fermerà la mano del Capitano e lo rimprovererà duramente: "Stavi per picchiare una donna e anche incinta". Lui, imbarazzato, negherà tutto, ma sarà impossibile nascondere l'evidenza.

Lorenzo considererà sempre Jana una cameriera de La Promessa

Lorenzo non ha mai sopportato Jana, sin dalle prime puntate de La Promessa. Quando la ragazza era una cameriera, lui non perdeva occasione per umiliarla e quando è diventata la moglie di Manuel le cose non sono migliorate.

Lorenzo è stato costretto a seguire le regole della casa, ma non ha mai nascosto la sua antipatia per Jana. Essendo ospite del palazzo, il Capitano deve tenere a freno gli istinti e accontentare Cruz e Alonso quando possibile. Pur non essendo d'accordo, infatti, è stato Lorenzo ad accompagnare Jana all'altare, ma lo ha fatto davvero controvoglia.