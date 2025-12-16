Cruz verrà portata in carcere nella puntata de La Promessa in onda domenica 21 dicembre e nessuno della famiglia la sosterrà.

Le anticipazioni rivelano che Cruz arriverà a inginocchiarsi di fronte a Burdina, ma niente la salverà dalla prigione. La marchesa lascerà il palazzo nella più totale solitudine, gridando inutilmente la sua innocenza.

La vendetta di Petra e l'umiliazione di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che per Cruz arriverà una clamorosa sconfitta con la morte di Jana. L'accusa contro la marchesa diventerà quella di omicidio e a rincarare la dose ci sarà il ritrovamento dell'arma del delitto: la pistola di Alonso.

Niente potrà più scagionare Cruz, che sperava in un risveglio di Jana, l'unica a poter confermare come sono andate davvero le cose. Burdina non avrà più dubbi, e andrà ad avvertire la marchesa del trasferimento in carcere. La marchesa si umilierà a tal punto da mettersi in ginocchio, chiedendo di risparmiare la sua libertà, proclamandosi innocente. Burdina sarà molto duro: "Nessuno della sua famiglia vuole vederla. L'arma e il bottone parlano chiaro". Nel frattempo, la servitù e i De Lujan si riuniranno per pregare per l'anima di Jana e sarà un momento molto toccante per tutti, tranne che per Petra, che si allontanerà per godersi la sofferenza di Cruz. La governante andrà a servire per l'ultima volta il tè alla sua signora, che la accoglierà come la sua ultima speranza.

"Incolpati per me", supplicherà Cruz in lacrime, "Ti coprirò d'oro". Anche questo tentativo, tuttavia, si rivelerà vano, perché Petra ricorderà a Cruz la morte di Feliciano, dicendole che vederla in prigione sarà la sua vendetta.

La sconfitta di Cruz e l'indifferenza della famiglia

Nella puntata de La Promessa in onda domenica 21 dicembre, Burdina farà uscire Cruz dalla stanza solo per condurla in prigione. Al piano di sotto, la marchesa vedrà tutta la sua famiglia, in lacrime per Jana, ignorarla ferocemente. Alonso, Manuel e Curro guarderanno Cruz con disapprovazione e nessuno le tenderà una mano. La marchesa continuerà a gridare inutilmente la sua innocenza mentre salirà sulla carrozza della polizia.

Alonso vedrà sua moglie allontanarsi e non avrà alcun rimorso, certo che sia stata lei a togliere la vita a Jana.

La vittoria di Leocadia che punta a La Promessa

L'addio di Cruz segna la vittoria di Leocadia, la vera artefice di tutto quello che ha travolto la famiglia De Lujan. Oltre all'arresto della marchesa, infatti, Alonso dovrà far fronte anche allo scandalo legato alla paternità di Curro. Nelle scorse puntate de La Promessa, infatti, i giornali titolavano: "Figlio illegittimo al palazzo De Lujan". A svelare il grande segreto alla stampa è stata ancora una volta Leocadia, che da adesso in poi proseguirà la sua scalata al potere. La madre di Angela non si accontenterà di distruggere Cruz: adesso vuole prendersi la tenuta e non si fermerà di fronte a nulla.