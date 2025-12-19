Petra distruggerà Simona nelle puntate de La Promessa dal 22 al 28 dicembre: "Sei licenziata con effetto immediato", le dirà senza mezzi termini. Le anticipazioni rivelano che dopo l'ennesimo litigio, Petra intimerà a Simona di lasciare al più presto il palazzo perché lei non sarà più la cuoca dei De Lujan.

Dopo il funerale di Jana tutto cambierà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che molte cose cambieranno al palazzo. Il marchese farà di tutto per conservare il marchesato, tanto che rifiuterà la sepoltura di Jana nella tomba di famiglia.

Questo causerà un grande dolore in Manuel che escluderà Alonso e Lorenzo dal funerale di Jana. Dopo aver pianto la giovane marchesina, al palazzo si proverà a tornare alla normalità ma niente sarà più come prima. Il titolo di Alonso sarà messo a rischio dalla casa reale e a questo proposito Leocadia si offrirà di partire per cercare un suo amico molto intimo con il re. La tensione sarà alle stelle anche nella servitù, perché Petra, dopo l'arresto di Cruz, diventerà ancora più arrogante di prima con i suoi collaboratori. La governante prenderà di mira soprattutto Maria che non riuscirà a smettere di piangere per la perdita della sua amica. La cameriera non sarà più quella di un tempo e Petra la rimprovererà duramente e diverse volte.

Lope interverrà a favore della sua collega e si ribellerà al comportamento di Petra che gli imporrà di mettersi da parte. Il cuoco esprimerà con rabbia le ragioni del personale, ancora provato per la morte di Jana, ma Petra lo metterà di nuovo a tacere.

Simona perderà di nuovo la pazienza con Petra

Nelle puntate de La Promessa dal 22 al 28 dicembre, Maria scoppierà a piangere ringraziando Lope, ma la storia non finirà qui. Petra andrà in cucina da Simona e le comunicherà che ha intenzione di presentare una richiesta di licenziamento per Lope. La governante spiegherà alla cuoca che il suo collega si è intromesso nel suo lavoro mentre rimproverava la cameriera. Simona a quel punto non ne potrà più e alzerà la voce con Petra e tra le due nascerà un nuovo duro scontro.

"Io sono l'unica che si preoccupa del lavoro in questo palazzo", griderà la governante a Simona che non avrà intenzione di tacere. "Tu sei l'unica che rende la vita impossibile a tutti - dirà la cuoca senza alcun timore - Io non mi farà intimidire da te". A quel punto Petra non avrà più nessuna remora: "Simona Martinez, sei licenziata con effetto immediato - dirà - da questo momento non fai più parte de La Promessa".

Simona ha superato ogni limite con Petra

Nelle puntate precedenti de La Promessa c'è già stato un litigio pesante tra Petra e la servitù, in particolare con Simona. In quell'occasione, Jana era ancora viva ma la situazione era molto grave e quindi si pregava per la sua guarigione.

"Siete pagati per lavorare, non per piangere", ha detto la governante ai cuochi. Simona è esplosa ed è arrivata quasi a togliere la vita a Petra che ha avuto davvero paura. Dopo quell'episodio, la donna ha promesso vendetta nei confronti di Simona, ma non ha agito subito, anche perché i marchesi avevano ben altro a cui pensare.