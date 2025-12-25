Pia informerà Angela di quello che è successo a Curro nella puntata de La Promessa di mercoledì 31 dicembre: "Curro non tornerà, il marchese lo ha ripudiato".

Le anticipazioni rivelano che Angela sarà furiosa e implorerà Pia di dirle dove si trova Curro, ma lei non saprà risponderle. La decisione di Alonso farà nascere una violenta discussione con Manuel che non avrà nessuna intenzione di giustificare il comportamento di suo padre.

La rabbia di Manuel nei confronti di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso comunicherà alla sua famiglia il ripudio di Curro e questo desterà ulteriore tensione.

Catalina e Martina non crederanno alle loro orecchie e Manuel sarà a dir poco indignato per la decisione di suo padre. Tra il ragazzo e Alonso continuerà ad esserci un rapporto profondamente conflittuale che sembrerà destinato a non risolversi. Il marchese spiegherà a Manuel che è stato costretto a ripudiare Curro, perché la Casa Reale gli avrebbe tolto il titolo. Questa motivazione farà infuriare ancora di più Manuel che attaccherà suo padre dicendogli che nella vita ci sono cose più importanti del marchesato, come l'amore di un figlio. Per il marchesino sarà inevitabile ripensare alle tante difficoltà delle sue nozze con Jana, dovute proprio alla paura di mettere in discussione il marchesato.

Alonso non potrà accontentare Manuel e resterà sulla sua posizione nonostante le sue parole di rabbia. Nel frattempo, Curro andrà a stare in una locanda e poi incontrerà Ramona. Quest'ultima, come Manuel, avrà da ridire sul comportamento di Alonso come padre, ma Curro difenderà il marchese.

L'assenza di Curro da La Promessa metterà in allarme Angela

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 31 dicembre, l'assenza di Curro farà incuriosire Angela. Ignara di quello che è accaduto al suo amato, la ragazza si rivolgerà a Pia chiedendo di lui. La domestica sarà piuttosto imbarazzata nel rispondere ad Angela che capirà subito che è successo qualcosa di importante. "Curro non tornerà a La Promessa", dirà Pia, "Il marchese lo ha ripudiato".

Angela sarà disperata ed agitata per tutto questo e chiederà alla domestica delle spiegazioni, ma Pia saprà solo dirle che Alonso ha dovuto mandare via Curro perché era suo figlio illegittimo e il re minacciava di togliergli il marchesato. Angela sarà a dir poco furiosa per questa decisione e implorerà Pia di dirle dove si trovi adesso Curro. La domestica, però, non saprà darle una risposta.

La lettera del re e la soluzione di Leocadia

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Alonso ha ricevuto una lettera dalla Casa Reale che ha messo in discussione il suo marchesato. Alla luce degli ultimi scandali, incluso l'arresto di Cruz e l'illegittimità della paternità di Curro, il re ha avviato un procedimento per ritirare il titolo ad Alonso.

Quest'ultimo, disperato, si è affidato ai consigli di Leocadia che ha promesso di intercedere per lui attraverso un amico stretto del re. La donna è tornata da Alonso con una soluzione: ripudiare Curro e rigare dritto per conservare tutto quello che ha costruito.