Ricardo comunicherà a Curro il suo nuovo incarico nelle puntate de La Promessa dal 5 al 12 gennaio: "Sarai il valletto personale di Lorenzo", gli dirà spiegando che è una decisione del Capitano.

Le anticipazioni rivelano che per Curro non sarà facile abituarsi alla nuova vita, ma accetterà tutto con rassegnazione. Non saranno giorni facili neanche per Maria che continuerà a soffrire per Jana. Sfinita dalla stanchezza e dalla sofferenza, la ragazza perderà i sensi all'improvviso, spaventando tutti.

La nuova vita di Curro al Palazzo De Lujan

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che sarà una settimana molto complicata per Curro che inizierà ufficialmente il suo servizio al palazzo.

Lorenzo umilierà pesantemente il ragazzo, chiedendogli senza gentilezza di servigli il tè e sistemare il suo cavallo. Al temine della giornata lavorativa, Curro sarà accompagnato da Romulo e Don Samuel nel dormitorio. Per il ragazzo non sarà facile abituarsi alla nuova vita, soprattutto quando dovrà svegliarsi all'alba e vestirsi velocemente per riprendere il suo lavoro. Come se non bastasse, Ricardo lo convocherà nel suo ufficio per comunicargli il suo nuovo incarico: "Sarai il valletto personale di Lorenzo", dirà il maggiordomo. Curro sarà perplesso, ma non potrà fare altro che eseguire gli ordini, anche perché sarà La Mata ad imporre il suo nuovo lavoro. Non sarà una giornata facile neanche per Maria che non riuscirà a tornare alla sua vita di sempre dopo la perdita di Jana.

La cameriera si impegnerà al massimo, ma la sua mente andrà sempre al ricordo della sua amica e per lei sarà inevitabile crollare.

Il periodo più buio di Maria a La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 5 al 12 gennaio, Maria sarà disperata senza Jana. Teresa le starà vicino come potrà, ma nulla le farà tornare il sorriso. A complicare le cose ci sarà Petra che dopo aver ammonito diverse volte Maria le chiederà di non sbagliare più nel suo lavoro. La ragazza, sfinita dalla stanchezza e dalla sofferenza, perderà i sensi all'improvviso facendo preoccupare tutti. Vera e le altre colleghe la porteranno nella sua stanza e quando Maria si riprenderà non ricorderà nulla di quello che è accaduto.

Poco dopo, la cameriera scoppierà di nuovo a piangere per Jana, dicendo che lei certamente avrebbe saputo curarla al meglio grazie alla sua conoscenza della medicina.

Jana e Maria: un'amicizia profonda e indimenticabile

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Maria è stata quella che più di tutti ha sofferto per Jana tra i colleghi. Tra lei e la moglie di Manuel, infatti, c'era una profonda amicizia, nata appena Jana è arrivata a La Promessa. Maria conosceva tutti i segreti della sua amica e a lei confidava tutto quello che le succedeva. Per tanto tempo, le due hanno condiviso anche la loro stanza e quando Jana è diventata marchesina ha chiesto diverse volte a Maria di dormire insieme a lei. La cameriera è sempre stata una ragazza positiva e chiacchierona, ma non è più la stessa dopo la perdita di Jana.