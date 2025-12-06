Negli episodi de La Promessa in onda dal 7 al 13 dicembre, Lorenzo sarà sul punto di aggredire Jana, ma il pronto intervento di Curro eviterà il peggio. Inoltre Maria e Samuel saranno scambiati per due ladri dal conte di Monteverde, ma Adriano chiarirà l'equivoco ed eviterà l'arresto ai due.

Ana e Ricardo, invece, si baceranno anche se l'uomo chiarirà di volere solo un'amicizia, mentre Leocadia scoprirà che Cruz l'ha accusata delle morti di Dolores e Tomas.

Cruz incolpa Leocadia della morte di Tomas e Dolores

Jana confesserà a Leocadia il suo passato e poi si confronterà direttamente con Cruz, incolpandola di avere ucciso Tomas e sua madre.

La marchesa però respingerà ogni addebito e si difenderà, dicendole che in realtà è stata De Figueroa. Intanto Maria e Padre Samuel consegneranno il vaso al conte di Monteverde, che però li scambierà per due ladri e chiamerà la Guardia Civile. I due ragazzi rischieranno l'arresto, ma Adriano convincerà il conte che sono delle persone oneste.

Nel frattempo Ana e Ricardo si baceranno dopo aver ricordato la sera in cui si sono visti per la prima volta. Pellicer chiarirà subito alla donna che ha intenzione di avere con lei solo un rapporto di amicizia. Santos, invece, ha assistito al bacio dei suoi genitori e riferirà ogni cosa a Lope, Candela e Simona. In tutto questo, Alonso racconterà a Manuel che Cruz e Lorenzo hanno combinato le nozze di Curro con una delle figlie del duca di Castroviejo, mentre Catalina farà presente al padre di avergli riconsegnato il palazzo di Cadice.

Ana considera Pia un ostacolo per tornare insieme a Ricardo

Marcelo parlerà con i suoi colleghi in merito alla sua prossima partenza e sarà dispiaciuto per l'atteggiamento scontroso che Santos sta avendo nei suoi confronti. Intanto il conte di Monteverde comprenderà le nobili intenzioni di Maria e Samuel e deciderà di acquistare il vaso che i due gli hanno portato. Inoltre Ana manifesterà al figlio il pensiero che Pia potrebbe essere un ostacolo ad una eventuale riconciliazione con Ricardo.

Nel frattempo Lorenzo si scontrerà duramente con Jana e l'intervento di Curro eviterà il peggio. Exposito ragionerà se raccontare quanto successo a Manuel, ma sarà consapevole che questo potrebbe creare ulteriori tensioni nella tenuta.

In tutto questo, Cruz non vorrà vendere i palazzi di Cadiz e Madrid, in quanto si considererà molto legata ad entrambi, mentre Leocadia apprenderà che la marchesa l'ha accusata di avere ucciso Tomas e Dolores.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Jana ha esternato a Curro la convinzione che Cruz ha occultato il corpo di Tomas nella stanza segreta. Inoltre Ana è stata colta da un malore e questo episodio le ha consentito di riavvicinarsi a Ricardo.

La marchesa, invece, ha negato di fronte a Curro di avergli combinato un matrimonio, mentre Catalina e Martina hanno venduto i loro gioielli per saldare alcuni debiti della tenuta.