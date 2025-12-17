Le trame delle puntate de La Promessa, che verranno trasmesse dal 21 al 27 dicembre su Rete 4, rivelano che il sergente Burdina arresterà Cruz con l'accusa di aver ucciso Jana. Il Re di Spagna, invece, minaccerà Alonso di togliergli il marchesato.

Il sergente Burdina porta Cruz in carcere

Tutti i residenti della tenuta piangeranno la morte di Jana. Maria e Manuel saranno dilaniati dalla sofferenza. Il marchesino aiuterà la domestica affinché la veglia per la defunta moglie venga svolta nei locali della servitù nonostante l'opposizione di Alonso.

Intanto, il sergente Burdina porterà Cruz in carcere con l'accusa di aver ucciso Jana e il bambino che portava in grembo. La marchesa continuerà a proclamarsi innocente ed estranea ai fatti tragici accaduti alla tenuta. Curro apparirà sicuro che la donna sia la responsabile della morte di Tomas e di Dolores ma nutrirà dei dubbi che sia stata lei a uccidere Jana. Cruz, intanto, chiederà a Petra di prendersi la colpa dell'omicidio di Jana. La governante rifiuterà, accusando la marchesa della morte di Feliciano.

Alonso minacciato dal Re di Spagna

Successivamente Alonso scoprirà che il Re di Spagna ha minacciato di togliergli il marchesato a causa dei troppi scandali in cui è rimasta coinvolta la sua famiglia.

L'uomo si mostrerà in ansia per il futuro ma Leocadia gli prometterà di aiutarlo con le sue influenti conoscenze. Alonso comunicherà poi a Manuel che Jana non potrà essere sepolta nella tomba dei Lujan bensì nel cimitero comunale. Il marchesino reagirà con stizza per poi calmarsi quando Maria gli dirà che la sua amica non avrebbe voluto giacere accanto a Cruz.

Intanto, Petra proibirà alla servitù di prendere parte al funerale di Jana ma Romulo chiederà a Catalina il permesso. In questa circostanza, Padre Samuel pronuncerà un discorso commovente durante la veglia funebre della moglie di Manuel.

Infine, Ramona cercherà di spronare Curro a trovare chi ha realmente ucciso sua sorella. Il giovane incontrerà il medico Gamarra per sapere le cause del decesso di Jana poiché, in un primo momento, l'ex domestica aveva avuto dei segnali di miglioramento.

Manuel ha trovato Jana in una pozza di sangue

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa andate in onda a dicembre su Rete 4, Manuel si è spaventato moltissimo quando ha trovato Jana in una pozza di sangue. Il marchesino ha scoperto che sua moglie è stata ferita gravemente all'addome. L'uomo ha chiesto immediatamente aiuto a Curro, che è corso a chiamare un medico. Leocadia, invece, ha pregato Alonso di informare immediatamente la guardia civile perché, secondo lei, si è trattato di tentato omicidio. La decisione non è piaciuta a Cruz, che ha fatto resistenza.