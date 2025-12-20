Negli episodi de La Promessa in onda dal 21 al 27 dicembre, Jana perderà la vita e Manuel faticherà a riprendersi. Inoltre il dottor Gamarra sparirà nel nulla e questo impedirà a Curro di poter parlare con lui per sapere qualcosa sulla morte della sorella.

La situazione finanziaria della tenuta sarà ancora molto complicata, mentre Petra annuncerà a Simona il suo licenziamento.

Alonso può contare sull'aiuto di Leocadia

Nella tenuta tutti saranno scioccati dalla morte improvvisa di Jana. Manuel e Maria risulteranno essere inconsolabili, ma la ragazza troverà la forza per organizzare una veglia in suo onore.

Alonso si mostrerà contrario all'idea di farla svolgere nei locali della servitù, ma alla fine l'intervento di Manuel lo renderà possibile. Inoltre il marchese, dopo l'arresto di Cruz, sarà preoccupato di perdere il titolo nobiliare, ma potrà contare sul supporto di Leocadia.

Nel frattempo Alonso riferirà al figlio che la sua amata Jana non potrà essere seppellita nella tomba di famiglia, ma in una comune del cimitero. Inizialmente Lujan junior mostrerà tutta la sua delusione, ma Fernandez gli farà capire che è la decisione più corretta. In tutto questo, Romulo permetterà a tutta la servitù di prendere parte alle esequie di Jana e questo nonostante il parere contrario di Petra.

Curro, invece, seguirà il consiglio di Ramona e contatterà il dottor Gamarra per comprendere la sua opinione in merito al decesso della sorella.

Santos dice a Petra di non avere paura di lei

Alonso comunicherà ai figli ed a Martina che la Casa Reale ha inviato una missiva. Intanto Manuel non si sarà ancora ripreso dal decesso di Jana e finirà per trattare male pure Teresa. Alla fine il marchesino si accorgerà di avere esagerato e dopo averle chiesto scusa per il comportamento, acconsentirà affinché la stanza venga liberata da tutti i suoi beni personali e ragionerà di trasferirsi comunque in Italia. Inoltre Petra annuncerà a Simona di averla licenziata.

Nel frattempo il dottor Gamarra farà perdere le sue tracce e Ramona esternerà a Curro il suo pensiero che quanto successo è collegato con Exposito.

In tutto questo, Catalina inviterà Martina ad aiutare economicamente la tenuta, mentre Leocadia darà il proprio sostegno pagando i pasti. La famiglia Lujan sarà costretta a vendere il palazzo di Cadice, pur di racimolare un poco di denaro. Santos, invece, dirà espressamente a Petra di non avere paura di lei.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Jana è stata trovata da Manuel nel suo letto priva di sensi. Cruz è stata immediatamente arrestata dal sergente Burdina come maggiore indiziata, dopo che è stato rinvenuto un bottone della marchesa.

Inoltre Petra non ha gradito tutte le preghiere che sono state rivolte alla giovane Exposito, ma Santos e Samuel hanno informato Alonso sul comportamento scorretto della governante.