Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che Curro riporterà una lesione alla schiena dopo essere caduto da cavallo in seguito a una gara con Jacobo. Il valletto capirà subito che qualcuno aveva provato a ucciderlo, sabotando la sua sella.

Curro indaga sulla morte di Jana

Leocadia consiglierà ad Alonso di ripudiare Curro per non attirare su di sé le ire del Re di Spagna per i vari scandali provocati dal suo casato. Il giovane rimarrà comunque a La Promessa nella nuova veste di valletto. Curro accetterà il ridimensionamento per portare avanti le indagini sulla morte di Jana, sicuro che non sia stato Cruz a ucciderla.

I sospetti del giovane aumenteranno quando il dottor Gamarra, che aveva preso a cuore la situazione della moglie di Manuel, morirà in un tragico incidente automobilistico. Durante questi momenti, Curro potrà contare sull'aiuto di Pia, la quale accetterà di coprirgli le spalle nelle indagini.

Curro cade da cavallo

Un giorno, il valletto parteciperà ad un picnic organizzato da Lorenzo, che inviterà Leocadia, Angela e Jacobo. Il capitano de La Mata chiederà a Curro se si ricorda ancora come si va a cavallo obbligandolo a fare una gara con il fidanzato di Martina. Il ragazzo riporterà una lesione alla schiena dopo essere caduto dall'animale. Lorenzo prenderà in giro il suo figliastro per poi capire che la sella del cavallo era stata manomessa affinché cadesse e perdesse la vita.

Pia apparirà molto in ansia quando Curro le parlerà del sabotaggio avvenuto ai suoi danni. La donna consiglierà al giovane di rinunciare alle indagini sulla morte di Jana, che non avrebbe voluto vederlo nei guai. Il valletto deciderà di andare avanti per la sua strada.

Alonso ha ricevuto una lettera da parte della Casa Reale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine 2025 su Rete 4, Cruz è stata arrestata dal sergente Burdina con l'accusa di aver ucciso Jana. Curro non è apparso convinto della colpevolezza della marchese nel delitto di sua sorella. Cruz ha chiesto a Petra di dichiararsi colpevole dell'omicidio di Jana (Ana Garces) ma lei ha rifiutato, ritenendola responsabile della fine di Feliciano.

Allo stesso tempo, Manuel ha rinnegato sua madre per quello che ha fatto a sua madre.

Alonso, invece, ha ricevuto una lettera da parte della Casa Reale che gli ha annunciato la perdita del titolo nobiliare. Leocadia ha promesso all'uomo di aiutarlo a risolvere questa situazione.

Infine Maria (Sara Molina) e Manuel (Arturo Garcia Sancho) hanno organizzato la veglia funebre di Jana nei locali della servitù nonostante Alonso sia apparso molto contrariato.