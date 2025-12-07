Nel corso delle puntate spagnole de La Promessa, che poi andranno in onda anche nel 2026 su Rete 4, Cristobal prenderà un'importante decisione riguardo allo staff della tenuta: assumerà Teresa come governante dopo aver licenziato Petra, su richiesta di Leocadia.

Petra viene licenziata da Leocadia

Petra riuscirà a sopravvivere dopo aver contratto una grave forma di tetano, anche se la sua salute continuerà a essere ancora molto cagionevole e pertanto farà diversi errori che verranno notati da Leocadia (ormai diventata la vera signora della tenuta), che deciderà di licenziarla.

La donna ordinerà a Cristobal di sostituire la governante con un'altra domestica più preparata: "È materiale di scarto e quello che doveva fare era andare in pensione come Romulo. Voglio che la cacci immediatamente".

Cristobal assume Teresa come governante

Alla ricerca di una nuova figura che possa ricoprire il posto di governante, Cristobal penserà a Teresa, credendo che Pia non sia adatta per il ruolo. Il maggiordomo quindi chiamerà la domestica nel suo ufficio dove le proporrà di diventare la governante de La Promessa.

L'ex nuora di Petra accetterà il compito, affermando: "Farò del mio meglio e lavorerò con grande attenzione”.

Cristobal dirà a Teresa che dovrà eseguire ogni suo ordine e informarlo di ogni problema all'interno dello staff.

Alla fine dell'incontro, Cristobal radunerà tutti i domestici nei giardini della tenuta per annunciare la promozione della domestica a governante. Questa novità non piacerà a Petra, che non si troverà a suo agio nella sua nuova posizione di inserviente.

Jana ha confidato tutto il suo passato a Leocadia

Nel frattempo, negli episodi de La Promessa andati in onda a inizio dicembre su Rete 4, Curro ha accusato Cruz di complottare contro di lui, organizzando un matrimonio combinato per salvare la tenuta dalla grave crisi economica in cui è piombata. La nobile ha respinto ogni accusa e, indispettita, si è confrontata con Leocadia, convinta che abbia fatto la spia a Curro. Cruz non è a conoscenza che è stata Angela a rivelare a suo nipote il piano che sta architettando con l'aiuto di Lorenzo.

Catalina, intanto, ha fatto alcune domande a Samuel e Maria sul tentato furto del vaso. La domestica ed il prelato hanno informato la marchesina di star aiutando i più bisognosi. Catalina colpita ha deciso di aiutarli nella loro causa.

Jana, infine, ha creduto di aver trovato in Leocadia un'alleata nella sua lotta contro Cruz e le ha confidato tutta la verità sul proprio passato.