Jacobo sarà nel mirino di Curro nelle prossime puntate de La Promessa come principale sospettato della fine di Jana: "Ha vendicato il decesso di suo fratello Esteban con Jana", dirà a Pia.

Le anticipazioni rivelano che Curro mostrerà a Pia un giornale in cui si parla dell'incidente mortale di un certo Esteban Monteclaro. Avendo lo stesso cognome di Jacobo, Curro ipotizzerà che è suo fratello e che la morte di Jana sia stata una vendetta contro Manuel. Quest'ultimo, infatti, era presente come aviatore durante l'incidente e Jacobo potrebbe crederlo il colpevole di tutto.

Le indagini di Curro e Pia sulla fine di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la morte di Jana sarà ancora al centro delle trame per molto tempo. Curro, infatti, avrà un unico obiettivo: scoprire chi ha tolto la vita a sua sorella e sarà pronto a tutto. Il ragazzo, tornato alla tenuta come nuovo valletto dei De Lujan, condividerà con Pia tutti i suoi dubbi. Curro inizierà dal medico che ha curato Jana, ma non riuscirà ad ottenere le risposte che cerca. Il dottor Gamarra morirà in un incidente e Curro avrà ancora più sospetti sul fatto che qualcuno stia agendo per insabbiare le prove del delitto. A pochi giorni dal decesso di Gamarra, succederà qualcos'altro che metterà in allarme il fratello di Jana.

Lorenzo organizzerà un picnic con Leocadia, Jacobo e Angela e in questa occasione qualcuno proverà a togliere la vita a Curro. Al ragazzo sarà chiaro che l'assassino stia agendo contro di lui e le sue indagini, ma di chi si tratta? Curro non escluderà niente e i suoi sospetti si concentreranno su Jacobo, il fidanzato di Martina. Il fratello di Jana indagherà a fondo sul possibile movente del nuovo arrivato e scoprirà qualcosa che sembrerà combaciare perfettamente con tutte le sue ipotesi.

L'arrivo sospetto di Jacobo a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro correrà da Pia con un vecchio giornale tra le mani. "Ricordi questo incidente?" chiederà alla collega che risponderà affermativamente.

Nell'articolo sul quotidiano si leggerà della morte di un giovane aviatore, Esteban Monteclaro in un incidente aereo durante alcuni test in volo a cui era presente anche Manuel. Curro spiegherà a Pia che Monteclaro è anche il cognome di Jacobo e sospetta che il fidanzato di Martina sia arrivato a La Promessa on un solo obiettivo. "Jacobo ha vendicato la morte di suo fratello Esteban con Jana", dirà a Pia, certo di non sbagliarsi. Tutto coinciderà: l'arrivo improvviso del ragazzo nella vita di Martina, secondo Curro era programmato per arrivare a Manuel. La morte di Jana, secondo suo fratello, è stato il modo più crudele che Jacobo ha trovato per togliere a Manuel il suo affetto più caro. Inoltre, l'uomo era presente all'attentato di Curro al picnic e potrebbe aver organizzato tutto per fermare le sue indagini.

Curro disposto a tutto pur di tornare al palazzo

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Curro sta affrontando la morte di Jana, ma non è il suo unico problema. Alonso, infatti, ha dovuto ripudiarlo per conservare il marchesato. All'improvviso, il giovane è rimasto senza casa e senza famiglia. Per i primi giorni, Curro ha alloggiato in una locanda pagata dal marchese, ma ha escogitato un modo per tornare a La Promessa nonostante tutto. Il giovane ha spiegato a Ramona che deve assolutamente indagare sulla morte di Jana e l'unico modo per farlo è vivere con i De Lujan. A questo proposito, Curro è andato a bussare a Romulo e ha chiesto di essere assunto come valletto.