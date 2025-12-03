Le trame delle puntate spagnole de La promessa in onda nel 2026 su Rete 4 raccontano Angela irromperà nella stanza segreta dove Curro tiene sotto sequestro Lorenzo. Durante il teso faccia a faccia, il capitano de La Mata inizierà a provocare la ragazza, che alla fine sparerà alcuni colpi di pistola verso di lui.

Curro sequestra Lorenzo nella stanza segreta della tenuta

Curro sequestrerà Lorenzo all'interno della stanza segreta della tenuta. Il giovane incolperà suo padre putativo di avergli provocato diverso dolore, di aver fatto impazzire sua madre Eugenia e di aver ucciso Jana.

Curro crederà che dietro all'avvelenamento di sua sorella ci sia lo zampino del capitano de La Mata ma lui negherà con forza tali accuse. Lorenzo ammetterà: "Sospetto che sia stata Leocadia" ma Curro non vorrà sentir ragioni poiché si era sempre dimostrata gentile nei confronti di Jana. Il ragazzo sarà all'oscuro che era stata la darklady a porre fine alla vita della sorella.

Angela spara al capitano de La Mata ascoltate le sue provocazioni

Nel frattempo, Lorenzo proverà a fare leva sull'animo buono di Curro, ricordandogli della sua infanzia e del loro passato. Le parole sembreranno colpire il ragazzo, che però dimostrerà di voler conoscere a tutti i costi la verità sulla morte di Jana anche usando metodi violenti.

Curro punterà una pistola contro il capitano de La Mata, dando l'impressione di voler sparare ma in quel momento arriverà Angela nella stanza. La ragazza riuscirà a impedire all'amato di compiere un pazzia ma accadrà l'imprevisto. Lorenzo inizierà a provocare la ragazza, dicendole: "ti domerò come se fossi un animale da addomesticare. Quando sarai mia moglie, quando sarai mia, dovrai obbedirmi. Sarai una moglie e madre esemplare". Angela furiosa prenderà la pistola e sparerà diversi colpi contro Lorenzo.

Janah ha capito che Cruz ha posto fine alla vita di Tomas

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio dicembre su Canale 5, Manuel ha rassicurato i genitori che con il suo nuovo lavoro in Italia avrebbe aiutato economicamente la tenuta in grave crisi economica.

Jana, invece, ha iniziato a salutare tutti i suoi amici prima dell'imminente partenza col marito. Ma prima di fare ciò, la ragazza ha fatto ritorno nella stanza segreta in compagnia di Teresa per scoprire gli ultimi tasselli che le mancavano. Jana ha così scoperto che Cruz aveva posto fine alla vita di Tomas, occultando le prove nella stanza segreta. La giovane ha informato Curro delle novità appena scoperte. I due sono tornati nella camera per cercare succulenti informazioni, rischiando di venire scoperti dalla marchesa.