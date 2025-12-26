Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel farà ritorno alla tenuta dopo aver passato diversi giorni a casa di Nica e Antonio per riprendersi dal grave lutto subito. Il marchesino informerà suo padre Alonso di non avere più intenzione di partire per l'Italia.

Manuel trova ospitalità a casa di Nica e Antonio

Manuel apparirà dilaniato dal dolore per la morte di Jana. Il marchesino inoltre non riuscirà a sopportare l'idea che sia stata sua madre Cruz a togliere la vita alla moglie ed al bambino che attendevano.

Blanca consiglierà all'amico di lasciare per un po' di tempo La Promessa per superare il doloroso lutto. Manuel, a questo punto, sceglierà di passare del tempo nella casa di Nica e Antonio che l'aveva ospitato durante la luna di miele con Jana. I due vecchi coniugi aiuteranno il giovane a riprendere in mano la propria vita, certi del fatto che anche la sua defunta moglie avrebbe voluto la stessa cosa.

Manuel informa Alonso di non avere più intenzione di andare in Italia

Qualche giorno dopo, Manuel (Arturo Garcia Sancho) farà ritorno a casa, facendo tirare un sospiro di sollievo ad Alonso. L'erede del marchesato sarà coinvolto negli affari amorosi della sorella Catalina, che non vorrà sposare Adriano, disposto a crescere i gemelli che aspetta come se fossero suoi.

Il contadino apparirà all'oscuro che i bambini della giovane sono in realtà suoi.

Martina, a questo punto, incoraggerà Manuel a convincere Catalina a raccontare tutta la verità ad Adriano. La ragazza respingerà la proposta del fratello, dicendogli di aver intenzione di crescere i due gemelli da sola. Allo stesso tempo, il marchesino informerà Alonso di non avere più intenzione di raggiungere l'Italia, deciso a superare il lutto a La Promessa.

Curro ha sospettato che Jana sia stata avvelenata

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Curro (Xavi Lock) ha iniziato a sospettare che Jana sia stata avvelenata e per questo ha voluto incontrare il dottor Gamarra per fargli alcune domande.

L'incontro è stato interrotto prima che il medico raccontasse la verità sulle reali condizioni della defunta moglie di Manuel. Intanto, il Re di Spagna ha punito Alonso, mettendolo sul lastrico. Il marchese ha dovuto lottare per salvare la sua eredità. Romulo ha suggerito al padrone di raccontare tutto ai famigliari della crisi che sta affrontando. Alonso ha rivelato ai ragazzi della lettera di minacce ricevuta dal Re, intenzionato a togliergli il titolo nobiliare. Leocadia è intervenuta nella situazione, promettendo al marito di Cruz di aiutarlo.