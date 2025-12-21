Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Catalina e Adriano avranno un incontro a distanza di tempo. Il contadino le dirà di avere intenzione di sposarla e di crescere i gemelli come se fossero suoi figli. L'uomo sarà ancora all'oscuro di essere il padre dei bambini.

Catalina e Adriano hanno un incontro a La Promessa

Catalina e Adriano si incontreranno dopo diverso tempo nell'ufficio di Romulo e Ricardo alla Promessa. La marchesina sospetterà che il contadino sia convinto che i due gemelli siano di Pelayo, quando lui le offrirà il suo appoggio dopo aver saputo che è stata abbandonata a poche ore dal matrimonio.

Catalina avrà uno scontro con Maria e Padre Samuel per aver favorito l'incontro con Adriano e apparirà molto nervosa, soprattutto quando Martina le chiederà cosa prova veramente per il contadino e se c'è una possibilità di concedergli una seconda chance. Catalina le dirà che intende crescere i suoi gemelli da sola e di non avere intenzione di rivelare ad Adriano che è il loro padre.

Adriano vuole sposare la marchesa ma lei rifiuta

Adriano parlerà con Catalina della loro situazione rimasta in sospeso per troppi mesi. Le dirà di essere disposto a sposarla e di crescere i bambini come se fossero suoi. Anche questa volta, Catalina manterrà il massimo riserbo sulla paternità dei gemelli, ribadendo di volerli crescere solo con le sue forze, nonostante ciò potrebbe creare uno scandalo nella società nobiliare.

Jana ha esalato l'ultimo respiro tra le braccia di Manuel

Nelle ultime puntate de La Promessa, dopo il tentato omicidio ai danni di Jana, il medico l'aveva visitata, mostrandosi inizialmente fiducioso sull’evoluzione della prognosi. Questo spiraglio di speranza è stato però offuscato dalla pubblicazione di un articolo di giornale che ha reso pubblica la verità sul legame tra Alonso e Curro, rivelando che sono padre e figlio. Nel frattempo, il sergente Burdina è arrivato alla tenuta per indagare sulla sparatoria che ha coinvolto Jana. Durante le indagini, ha scoperto che la ragazza stringeva in mano un bottone della camicia da notte di Cruz al momento dell’incidente. Per questo motivo Burdina ha fatto isolare la marchesa in una stanza e ha ordinato ai suoi uomini di ritrovare l’arma del delitto.

Nonostante un apparente miglioramento iniziale, le condizioni di Jana sono peggiorate rapidamente, fino alla tragedia finale: la giovane è morta tra le braccia di Manuel, lasciando sconvolti tutti gli abitanti della tenuta. Infine, Jacobo e Martina sono riusciti a fare pace, ritrovando un fragile equilibrio.