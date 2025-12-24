Nel corso delle puntate spagnole de La Promessa in onda nei prossimi mesi su Rete 4, Angela scriverà una lettera d'addio per Curro (Xavi Lock) a poche ore dalle nozze con Lorenzo de La Mata. La donna ingerirà poi un intero flacone di medicinali, decisa a togliersi la vita per non sposare un uomo che non ama.

Angela scrive una lettera d'addio per Curro

Manuel e Alonso offriranno il 25% de La Promessa a Lorenzo per impedirgli di sposare Angela. Il capitano de La Mata accetterà l'offerta per poi cambiare idea quando noterà il sorriso sul volto di Curro all'arrivo della notizia.

Angela perderà le ultime speranze che le erano rimaste. La donna intorpidita dalle pillole prescritte dal medico si chiuderà nella sua camera dove sentirà il bisogno di scrivere una lettera d'addio a Curro. In essa, la figlia di Leocadia ricorderà tutti i bei momenti che ha condiviso con il fratellastro di Manuel: “Ora che tutto sta per finire, voglio trascorrere queste ultime ore pensando a te. Ricordare questo mi fa piacere. Il tuo ricordo mi consola sempre.”

Angela si toglie la vita

Il giorno seguente, alcuni membri della famiglia attenderanno l'arrivo di Angela in chiesa. Leocadia, Lorenzo e Alonso appariranno molto preoccupati per il ritardo della promessa sposa. Nel frattempo, Pia consegnerà la lettera che Angela ha scritto a Curro.

Il volto del valletto sbiancherà quando capirà che si tratta di una missiva d'addio. Il giovane preoccupato correrà nella stanza di Angela, trovandola a terra priva di vita. Il figlio di Alonso scoprirà che la sua amata ha ingerito l'intero flacone di medicine per togliersi la vita e non sposare Lorenzo. Curro crollerà a terra in preda ad un pianto disperato mentre stringerà al petto il corpo di Angela.

Curro è sicuro che Cruz non abbia ucciso sua sorella Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse a fine dicembre su Rete 4, Alonso ha ricevuto una lettera di minacce da parte del Re di Spagna, intenzionato a togliergli il marchesato per gli scandali in cui è rimasto coinvolto.

Leocadia ha promesso al marchese di aiutarlo a risolvere tale situazione.

Nel frattempo, Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha preso parte alla veglia funebre di sua moglie Jana dove sono intervenuti tutti i domestici. Simona, Candela, Lope e Maria sono apparsi i più provati dal lutto. Quest'ultima ha cercato conforto nelle braccia di Padre Samuel, al quale ha chiesto di non lasciare il marchesato. Curro, invece, ha deciso di indagare per scoprire la verità sulla morte di Jana (Ana Garces). Il ragazzo è certo che Cruz (Eva Martin) non abbia ucciso sua sorella ricordando le use parole in punto di morte.