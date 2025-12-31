Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che Catalina e Adriano diventeranno marito e moglie dopo essere diventati genitori di due gemelli. La felicità della coppia avrà vita breve poiché la sorella di Manuel sarà costretta a scappare dal marchesato a causa delle minacce del barone di Vallandres.

Catalina e Adriano diventano marito e moglie

Catalina partorirà due gemelli dopo un parto molto difficile. Adriano rimarrà accanto alla partoriente molto entusiasta di essere diventato padre. Il contadino, a questo punto, convincerà Alonso a permettergli di sposare sua figlia.

In questo modo, la marchesina riacquisterà la serenità perduta in seguito al mancato matrimonio con Pelayo. Alonso pregherà Catalina e Adriano di celebrare il matrimonio in grande segreto. In questa circostanza, il giovane verrà nominato conte mentre la sorella di Manuel dovrà occuparsi della contabilità della tenuta. La felicità della coppia avrà vita breve a causa di Leocadia.

Catalina scappa dal marchesato a causa delle minacce del barone di Vallandres

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà costretta a scappare in seguito alle minacce ricevute dal barone di Vallandres in combutta con Leocadia. La donna abbandonerà i figli ed Adriano, che non se la sentirà di seguirla nella sua fuga lontano dal marchesino.

Il conte potrà contare sull'appoggio di Martina, che lo aiuterà a gestire i suoi due gemelli. La vicinanza dei due giovani scatenerà il malumore di Jacobo. Quest'ultimo inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di più che di una semplice amicizia tra di loro. I sospetti del nobile risulteranno essere fondati poiché la cugina di Catalina e Adriano si scambieranno un bacio d'amore.

Burdina ha informato Alonso che Cruz rischia la pena capitale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Manuel non ha accettato la scelta di suo padre di ripudiare Curro. Il marchesato ha pregato Alonso di ritornare sui suoi passi sebbene invano. Allo stesso tempo, Curro non è apparso intenzionato a smettere d'indagare sulla morte di Jana nonostante sia stato cacciato.

Il ragazzo ha trovato un'idea geniale per rimanere alla tenuta. Intanto, Angela ha scoperto cos'è successo a Curro grazie a Pia. La ragazza si è lamentata con Leocadia, scoprendo che ha avuto un ruolo centrale in questa scelta.

Teresa e Padre Samuel, invece, hanno fatto la conoscenza di Tono, un giovane abbandonato alla moglie e dai figli. Il sergente Burdina ha informato Alonso che Cruz rischia la pena capitale e per questo gli ha suggerito di trovarle un ottimo legale in grado di aiutarla nell'udienza.