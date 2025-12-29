Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano l’arrivo di una misteriosa lettera alla tenuta. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Cruz tornerà a farsi viva dal carcere attraverso una missiva indirizzata a suo figlio. Manuel, dal canto suo, rimarrà sconvolto e chiederà consiglio a Romulo sul da farsi, poiché sarà incerto se leggere o meno la lettera; alla fine, però, preferirà scoprire cosa avrà da dirgli la marchesa. Ci sarà spazio anche per una menzogna: quando Alonso chiederà a suo figlio cosa abbia fatto, Manuel gli dirà di non averla mai aperta.

Manuel riceve una lettera da Cruz

Manuel riceverà una misteriosa lettera da sua madre Cruz, che tornerà così a farsi viva nella vita del figlio direttamente dal carcere. L’erede del marchesato, però, si sentirà profondamente a disagio nel ritrovarsi tra le mani la missiva della marchesa, finita dietro le sbarre con l’accusa di aver tolto la vita a Jana. Combattuto e incerto su come comportarsi, Manuel non saprà se aprire o meno la lettera e deciderà di chiedere consiglio a Romulo. Come se non bastasse, dovrà anche affrontare l’ansia per l’imminente festa durante la quale è certo che la sua famiglia tenterà di trovargli una moglie. Tra dubbi e preoccupazioni, Manuel continuerà a rimuginare sulla lettera arrivata dal carcere.

Manuel legge la lettera di Cruz

Nel frattempo, il grande turbamento di Manuel proseguirà: da un lato non vorrà leggere le parole scritte da sua madre, dall’altro sarà curioso di sapere cosa avrà da dirgli Cruz. Alla fine, Manuel leggerà la missiva della marchesa, ma accadrà qualcosa di sorprendente. Anche Alonso, venuto a conoscenza della lettera arrivata a La Promessa, chiederà al figlio delucidazioni sul contenuto. Tuttavia, il marchese verrà liquidato con una menzogna, perché Manuel gli farà credere di non averla mai aperta. Intanto, dopo aver appreso le parole di Cruz tramite ciò che lei ha messo nero su bianco, l’erede del marchesato deciderà di partecipare alla festa. Durante l’evento, molte donne si avvicineranno al figlio di Alonso, ma lui le respingerà tutte, tranne una che catturerà particolarmente la sua attenzione.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jana ha perso la vita

Nei precedenti episodi de La Promessa trasmessi su Rete 4, Jana è deceduta dopo giorni di agonia in seguito al colpo di arma da fuoco che le è stato sparato. A palazzo tutti sono rimasti sconvolti per quanto accaduto, mentre Cruz è stata arrestata poiché un bottone rinvenuto nella mano di Jana ha fatto capire a Burdina che era stata proprio lei a commettere il delitto. Tuttavia, la marchesa ha sempre proclamato la propria innocenza, ma nessuno dei suoi familiari le ha creduto.