Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda nel 2026 su Rete 4 rivelano che Curro continuerà le sue indagini per scoprire l'assassino di Jana. Il lacchè informerà Pia di voler profanare la tomba della sorella per esaminare il suo corpo e capire se è stata avvelenata prima della sua morte.

Pia aiuta Curro a indagare sulla morte di Jana

Curro racconterà a Ramona che Jana prima di morire era riuscita a riprendere brevemente conoscenza e rivelargli che non era stata Cruz a spararle. In questo modo, il giovane sospetterà che il vero assassino della sorella si nasconda ancora a La Promessa e di aver assunto il ruolo di lacchè per indagare sul caso.

Curro inizierà a setacciare ogni zona della tenuta dopo aver allontanato Ramona per non esporla ad altri pericoli. Pia scoprirà il ragazzo con le mani nel sacco e per questo sarà costretto a parlarle dei suoi sospetti sul decesso di Jana. La domestica deciderà di aiutare Curro seppur in preda a mille dubbi sulla vera identità dell'assassino della ragazza.

Curro vuole profanare la tomba della sorella

Le anticipazioni rivelano che Curro prenderà le distanze da Angela nonostante sia profondamente innamorato di lei. Il ragazzo dovrà badare alla propria incolumità quando rimarrà vittima di un incidente a cavallo che gli procurerà una ferita alla schiena. Una volta ripresosi, il lacchè controllerà la sella, scoprendo che era stata manomessa per ucciderlo.

Pia suggerirà al giovane di lasciar perdere ma senza riuscirci. In questa circostanza, la donna e Curro giungeranno ad una conclusione sopratutto quando il dottor Gamarra morirà dopo un incidente stradale. Il ragazzo sospetterà che la sorella sia stata avvelenata proprio quando si stava riprendendo dalla ferita all'addome. Il fratello di Manuel avrà intenzione di osservare il cadavere di Jana per capire se esistono macchie tipiche dell'avvelenamento. Curro informerà Pia di aver intenzione di profanare la tomba della congiunta per togliersi ogni dubbi a tal proposito.

Lorenzo ha fatto in modo che Alonso umiliasse Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha visto l'arrivo di Blanca alla tenuta.

La fotografata ha consigliato al marchesino di partire per l'Italia e accettare quel lavoro a Milano per dimenticare il lutto subito. Lorenzo, invece, ha fatto in modo che Alonso umiliasse Curro mentre Romulo ha convocato i domestici nelle stanze della servitù. Il maggiordomo ha comunicato loro che il baronetto è stato cacciato dalla tenuta. Curro ha perso ogni cosa e per questo ha dovuto trovare una nuova abitazione.