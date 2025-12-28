Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4 rivelano che Eugenia farà ritorno alla tenuta dopo aver superato i problemi di salute. La donna apparirà decisa a rivelare i segreti riguardanti le morti di Jana e di Dolores, scatenando la furia di Leocadia.

Eugenia fa ritorno alla tenuta

Leocadia prenderà il comando de La Promessa in seguito all'arresto di Cruz. La darklady farà alcuni prestiti ad Alonso per evitare che vada in bancarotta. La morte di Jana cambierà molte cose all'interno della tenuta. Manuel sempre più devastato dalla sofferenza si allontanerà per nuovi progetti.

Curro, invece, verrà privato del titolo di baronetto dopo aver confessato ad Alonso di essere suo figlio. Il giovane diventerà un semplice domestico su richiesta del padre che non vorrà che se ne vada. Qualche tempo dopo, Eugenia fa ritorno alla tenuta seduta sulla sua sedia a rotelle. La donna darà l'impressione di voler vendicarsi di tutti, dando segni di grandi miglioramenti. La madre di Curro inizierà a camminare, dimostrando una grande lucidità.

Eugenia vuole rivelare l'identità del padre di Angela, Leocadia furiosa

Eugenia non si lascerà intimidire quando scoprirà che Curro non ha più il titolo di baronetto. La donna capirà subito che suo figlio è stato sabotato com'era successo con lei in passato.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che qualcuno aveva fatto credere che Eugenia fosse malata grazie all'utilizzo di alcune droghe che avevano alternato il suo stato psichico. La moglie di Lorenzo libera dai medicinali sarà pronta a rivelare la verità sulle morti di Jana e di Dolores e farà visita a Cruz in galera, facendo infuriare Alonso, Leocadia e Lorenzo. Infine la donna avrà intenzione di svelare l'identità del padre di Angela, scatenando la reazione della darklady, la quale organizzerà un piano per vendicarsi di lei.

Blanca ha consigliato a Manuel di recarsi in Italia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Manuel è apparso provato in seguito alla perdita di sua moglie Jana.

Il ragazzo ha ricevuto la visita di Blanca, che ha cercato di infondergli coraggio. La fotografa ha suggerito all'erede del marchesato di recarsi in Italia per lavorare al progetto sull'aviazione e superare il lutto che l'ha colpito. Anche Maria è apparsa addolorata per la perdita della sua migliore amica. La domestica ha trovato consolazione tra le braccia di Padre Samuel, al quale ha chiesto di non lasciare la tenuta.

Infine Leocadia ha promesso ad Alonso che lo avrebbe aiutato con il Re di Spagna, che ha minacciato di togliergli il marchesato a causa degli scandali in cui è rimasto coinvolto.