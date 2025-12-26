Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano che Curro deciderà di tradire definitivamente Lorenzo, consegnandolo al colonnello Fuentes insieme alle prove che lo incastreranno. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, l’arrivo dei militari sconvolgerà il palazzo e tutti resteranno attoniti di fronte all’arresto del capitano, incapaci di comprendere fino in fondo ciò che starà accadendo. Il capitano De La Mata verrà quindi portato in carcere davanti agli occhi sbigottiti dei parenti e della servitù.

Curro si vendica di Lorenzo e lo fa arrestare

Curro porterà avanti il suo piano di vendetta contro Lorenzo e riuscirà a convincerlo a rimanere a palazzo per poi consegnarlo direttamente al colonnello Fuentes insieme alle prove che lo incrimineranno. Nonostante il capitano continuerà a proclamarsi innocente, non potrà evitare l’arresto e verrà trascinato verso una prigione da cui non riuscirà a fuggire. L’arrivo dei militari getterà La Promessa nel caos e, dopo il fermo, Curro confesserà a Lope, Vera e Pia di essere stato lui a trovare i documenti per incastrare Lorenzo. Mentre il capitano De La Mata sarà costretto ad affrontare la giustizia, Curro inizierà a rendersi conto del peso morale della sua scelta, comprendendo che ottenere giustizia per la morte di sua sorella significherà anche assumersi un fardello molto più grande di quanto immaginasse.

Leocadia è l'amante di Cristobal

Nel frattempo, Curro festeggerà l’arresto di Lorenzo con Angela, lasciandosi andare alla passione con lei. Intanto, Vera sarà in attesa di ricevere notizie da suo fratello, che spererà di rivedere di lì a breve. Ci sarà anche spazio per nuovi segreti e intrighi tra gli abitanti, e al centro della storyline ci sarà Leocadia. Quest’ultima, infatti, continuerà a nascondere a sua figlia Angela che il capitano Lorenzo De La Mata ha intenzione di sposarla. Nel frattempo, proprio Leocadia vivrà la sua storia d’amore segreta con il maggiordomo de La Promessa, Cristobal. Infine, Ricardo avrà intenzione di chiedere l’annullamento del suo matrimonio con Ana, così da poter essere libero di vivere la sua relazione con Pia.

Per questo motivo, il padre di Santos chiederà a Samuel aiuto per verificare se esistano gli estremi per annullare le sue nozze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz è stata arrestata

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Manuel è tornato a casa e si è recato nella stanza da letto trovando Jana riversa sul pavimento, gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco. Intanto, le indagini del sergente Burdina si sono concentrate sui possibili colpevoli e, grazie a un bottone rinvenuto nella mano di Jana, è stato possibile capire che apparteneva a un abito della marchesa. Cruz, rendendosi conto che Burdina l’avrebbe arrestata da un momento all’altro e professandosi innocente, ha implorato Petra di assumersi la responsabilità del crimine.

Tuttavia, la governante non ha obbedito alla marchesa, vendicandosi per quanto accaduto a suo figlio Feliciano. Per Cruz quindi si sono aperte le porte del carcere ed è stata portata via tra lo sdegno dei familiari, soprattutto di Manuel.