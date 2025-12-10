Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che Jacobo accuserà la fidanzata Martina di trascurarlo quando inizierà a passare troppo tempo insieme ad Adriano.

Martina si avvicina ad Adriano dopo la partenza di Catalina

Martina si prenderà cura di Andres e Rafaela in seguito all'addio di Catalina. La donna starà vicina ad Adriano, aiutandolo in tutto quello di cui potrebbe aver bisogno. Le intenzioni di Martina appariranno buone ma Jacobo non sarà dello stesso avviso. Il ragazzo avrà una reazione fortissima quando vedrà Adriano e Martina tornare da una passeggiata nei giardini de La Promessa.

Jacobo alterato dichiarerà verso la compagna: “Vedo che la passeggiata è andata molto bene. Così tanto che ti sei dimenticata dell'appuntamento che avevamo con il sarto”. Monteclaro informerà Martina di aver annullato tutto per colpa della sua ennesima disattenzione. La cugina di Catalina proverà a scusarsi con Jacobo ma lui non sembrerà sentir ragioni.

Jacobo accusa la fidanzata di trascurare la loro relazione

Qualche ora più tardi, Jacobo chiederà un confronto con Martina. Monteclaro accuserà la sua fidanzata di star trascurando la loro relazione, passando troppo tempo con Adriano ed i suoi nipoti. L'uomo deluso non esiterà a dire: “Ti chiedo solo di cercare un po’ di tempo da passare con me.

È molto da chiedere?”. Martina rivolgerà nuovamente le scuse a Jacobo, anche se apparirà intenzionato a non rinunciare ad Adriano, sostenendo che è stato abbandonato da Catalina con due figli da prendersi cura. Le parole della nipote di Alonso colpiranno il ragazzo, il quale dirà di essere alla fine delle sue priorità. Marina reagirà con rabbia di fronte alle accuse del compagno, dichiarando di essere solo un viziato che pensa solo al suo benestare.

Manuel ha scoperto che Cruz ha provato a combinare il matrimonio di Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio dicembre su Rete 4, lo scontro tra Cruz e Curro ha fatto preoccupare tutti. Manuel si è accorto che tra sua madre ed il baronetto ci sono dei vecchi rancori.

Alonso è stato costretto a spiegare al marchesino cosa stesse accadendo. Il nobile ha informato Manuel che Cruz e Lorenzo avevano intenzione di organizzare un matrimonio combinato tra Curro e una delle figlie dei duchi di Castrovejos per risollevare le sorti della tenuta. Manuel è rimasto sconvolto, temendo che Curro potesse fare la sua stessa fine.

Infine Catalina ha cercato di fare di tutto per aiutare la famiglia ed ha permesso a Maria e Samuel di vendere un vaso della tenuta per ricavare dei soldi per acquistare del cibo per i domestici.