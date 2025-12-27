Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda a fine dicembre su La1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Curro porterà Angela in una casa lontano dalla tenuta per farla riprendere dopo un tentato suicidio. La situazione non piacerà a Lorenzo, il quale sarà disposto a eliminare il giovane pur di riprendersi la sua promessa sposa.

Curro porta Angela in una casa lontano dalla tenuta

Curro riuscirà a salvare la vita di Angela, che proverà a uccidersi ingerendo un intero flacone di medicinali per non sposare Lorenzo. Il ragazzo porterà la giovane in una casa lontano da La Promessa per permetterle di riprendersi dal tentato suicidio.

Lorenzo, a questo punto, farà pressioni ad Alonso e Leocadia affinché riportino Angela alla tenuta ma entrambi non sapranno come gestire la situazione. Il pubblico scoprirà che Curro spara a ogni persona che si avvicina alla casa in cui ha portato Angela. Nella complicata situazione interverrà Pia, la quale prenderà le difese del domestico di fronte a Leocadia. La donna informerà la darklady che Curro si comporta così per proteggere Angela. La darklady non reagirà bene alle parole di Pia, sostenendo che il ragazzo stia impazzendo come ha fatto la sua defunta madre Eugenia.

Lorenzo pronto a usare la sua pistola contro Curro per riprendersi la sua promessa sposa

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo farà pressioni a Leocadia per riprendersi Angela.

Il capitano de La Mata informerà la darklady che il giovane non sta sparando con l'intenzione di far del male. L'uomo sembrerà disposto a usare la pistola contro il figliastro pur di riavere la sua promessa sposa. Qualche ora dopo, Angela sbircerà dalla finestra dopo aver udito le urla allarmate di Curro e il rumore di uno sparo.

Nel frattempo ci sarà un clima di forte tensione tra i domestici. Teresa continuerà a prendere le difese di Cristobal, scatenando le ire dello staff. Petra rivelerà all'ex nuora che il maggiordomo ha mandato Vera a pulire le vetrate della torre: un compito davvero pericoloso per una sola ragazza.

Padre Samuel è rimasto vicino a Maria sofferente per la perdita di Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Manuel è apparso distrutto dalla morte di Jana, avvenuta presumibilmente per mano di Cruz. L'erede del marchesato ha però deciso di reagire grazie all'arrivo di un'opportunità di lavoro in Italia. Blanca ha convinto il ragazzo a trasferirsi a Milano per riprendersi dal trauma subito. Anche Maria è apparsa molto provata per la scomparsa della sua cara amica come tutto lo staff presente alla tenuta. Padre Samuel ha cercato di stare vicino alla domestica, apparsa inconsolabile.