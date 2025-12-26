Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda a fine dicembre su La1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Vera deciderà d'interrompere la sua amicizia con Teresa. La domestica incolperà la nuova governante di aver provocato la partenza del suo fidanzato Lope dalla tenuta di Alonso.

Teresa attraversa un momento difficile dopo essere diventa la nuova governante

Le anticipazioni rivelano che Teresa attraverserà un momento di grande difficoltà dopo essere diventata la nuova governante de La Promessa al posto di Petra. La donna vivrà in un ciclo continuo di lamentele da parte dello staff.

La situazione diventerà ancora più complicata quando la vedova di Feliciano perderà l'appoggio delle sue due grandi amiche: Vera e Pia. Quest'ultima, che è già stata al comando, sarà a conoscenza di cosa significa fare la governante e che la strada che sta percorrendo la collega non è quella corretta. Teresa rimasta sola troverà un appoggio in Cristobal (Fernando Coronado), il nuovo maggiordomo della tenuta.

Vera incolpa Teresa della partenza di Lope da La Promessa

Nel frattempo, Vera deciderà di interrompere il suo rapporto d'amicizia con Teresa. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che dietro alla frattura tra le due donne c'è Lope. Durante una discussione con Cristobal, Vera incolperà la nuova governante della partenza del suo compagno da La Promessa.

Le parole non piaceranno al maggiordomo, il quale prenderà le difese di Teresa. L'uomo informerà Teresa che forse il cuoco non è l'unico che dovrebbe andare via poiché il suo comportamento sta mettendo a repentaglio la sua permanenza alla tenuta di Alonso. In questo modo, Lope interpretato dall'attore Enrique Fortun uscirà definitivamente di scena dopo aver preso parte a quattro stagioni della soap opera.

Curro ha deciso di indagare sulla morte di Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Alonso è stato punito dal Re di Spagna per i vari scandali. Il marchese ha temuto di perdere il titolo nobiliare a causa degli scandali in cui è rimasta coinvolta la sua famiglia.

Romulo ha consigliato al padrone di raccontare tutto ai suoi figli. Leocadia ha promesso ad Alonso che lo avrebbe aiutato a risolvere la situazione.

Cruz, invece, è finita in carcere mentre Manuel è apparso dilaniato dal dolore dopo la morte di sua moglie Jana. Il giovane ha organizzato la veglia funebre della donna nei locali della servitù con la complicità di Maria (Sara Molina). Curro, intanto, è apparso certo che sua sorella sia stata avvelenata. Il baronetto ha raggiunto il dottor Gamarra per avere alcune delucidazioni da lui ma l'incontro è stato interrotto.