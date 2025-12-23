La notte nel cuore si concluderà questa sera, 23 dicembre, in seconda serata. La soap turca di Canale 5 ha registrato ottimi ascolti in Italia, ma non in Turchia e per questo non avrà una seconda stagione.

Secondo le anticipazioni, a concludere le vicende della grande famiglia Sansalan sarà il trionfo della giustizia con l'arresto di Hikmet e Halil e una bambina per Cihan e Melek.

Grande gioia per Melek e Cihan nella puntata finale

I fan de La notte nel cuore dovranno dire addio ai loro protagonisti in seconda serata. Mediaset, infatti, dopo una serie di puntate che hanno dominato il venerdì sera di Canale 5, ha deciso di spostare il gran finale subito dopo una puntata inedita di Io sono Farah.

Non mancheranno i colpi di scena, anche se ci sarà un lieto fine per i protagonisti. Melek vivrà ore di pure terrore perché Cihan sarà ferito al petto da un proiettile e le sue condizioni saranno molto gravi. La speranza unirà ancora una volta tutta la famiglia e dopo la ripresa di Nuh ci sarà anche il risveglio di Cihan. Le ultime incomprensioni con Melek saranno ormai un ricordo lontano e i due coniugi si concentreranno sul loro futuro. Ci sarà un lieto fine anche per Sumru e Tahsin che coroneranno il loro sogno d'amore con delle nozze davvero speciali. Durante la cerimonia, infatti, Melek si renderà conto che la sua bambina sta per nascere ci sarà una corsa in ospedale. La donna darà alla luce sua figlia e sarà un momento molto emozionante per tutti.

La fine di Hikmet e Halil: il trionfo della giustizia

Nella puntata finale de La notte nel cuore in onda martedì 23 dicembre, non ci sarà un lieto fine per Hikmet e Halil. Arrivati ormai ai ferri corti, i due soci saranno costretti a scappare insieme perché Esat incastrerà Hikmet con una telefonata e la costringerà a confessare le sue truffe. Halil e la sua complice, però, faranno poca strada: la polizia sarà pronta ad arrestarli e portarli in carcere. Anche Esat dovrà pagare il suo debito con la giustizia nonostante il suo pentimento. A rincuorarlo, però, ci sarà la presenza di Esma che finalmente lo perdonerà e sarà disposta ad aspettarlo per costruire con lui la famiglia che tanto sognavano.

Cosa andrà in onda al posto de La notte nel cuore?

La famiglia Sansalan ha conquistato il pubblico italiano, ma in Turchia La notte nel cuore non ha registrato gli ascolti sperati. La produzione, quindi, ha preferito interrompere le vicende dei protagonisti che non sono state accolte come ci si aspettava. Per la prima serat, Mediaset potrebbe continuare a puntate sulle soap turche che stanno avendo maggior successo. Io sono Farah e Forbidden fruit sono molto seguite e non si esclude un posto per loro anche in prime time.