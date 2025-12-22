È una settimana che profuma di festa quella che attende il pubblico di La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 guidato da Caterina Balivo, in onda dal 22 al 26 dicembre 2025. Il daily show si veste di atmosfere natalizie e accoglie una lunga serie di ospiti pronti a raccontarsi, tra televisione, musica e ricordi personali.

Il divano arancione diventa il centro di un racconto collettivo che mescola intrattenimento e confidenza, con uno sguardo costante sull’attualità televisiva e sui momenti più seguiti della stagione. per commentare i grandi programmi Rai.

La Volta Buona, tanti ospiti per la settimana natalizia

La settimana si apre con una puntata particolarmente attesa, dedicata alla finale della ventesima edizione di Ballando con le stelle, uno dei programmi più amati del palinsesto Rai.

In studio arrivano alcuni dei protagonisti che hanno reso memorabile la stagione appena conclusa. Guillermo Mariotto porta il suo sguardo diretto e senza filtri, mentre Pasquale La Rocca racconta il dietro le quinte di una competizione che ha fatto parlare per mesi. Accanto a loro siedono Beppe Convertini, Raimondo Todaro e Rossella Erra, pronti a condividere emozioni, bilanci e retroscena di una finale seguita da milioni di telespettatori.

A rendere il racconto ancora più ampio intervengono due presenze molto riconoscibili dal pubblico del pomeriggio televisivo.

Davide Mengacci, volto storico della tv popolare, offre una lettura affettuosa e nostalgica dei grandi show del passato e del presente.

Catena Fiorello, invece, porta uno sguardo più intimo e narrativo, intrecciando televisione e vita vissuta, con quella capacità di racconto che da sempre la contraddistingue. La Volta Buona conferma così la sua vocazione: commentare l’attualità televisiva senza rinunciare al calore del racconto umano.

Caterina Balivo tra spettacolo, musica e racconti di Natale

Nel corso della settimana, Caterina Balivo accompagna il pubblico in un viaggio che va oltre il semplice talk.

I collegamenti esterni arricchiscono ulteriormente la narrazione. Le immagini dei mercatini di Bolzano restituiscono il fascino delle tradizioni alpine, mentre San Gregorio Armeno a Napoli racconta l’attesa del Natale attraverso l’arte dei presepi.

Non manca nemmeno una tappa in un circo natalizio, scelta che aggiunge un tocco di meraviglia e leggerezza, perfetto per il periodo festivo.

Accanto a racconti e ospiti, trovano spazio anche le rubriche dedicate al benessere e all’alimentazione, pensate per affrontare pranzi e cene con maggiore equilibrio, senza rinunciare al piacere della convivialità.

Le giornate del 24 e 25 dicembre assumono un valore speciale nel palinsesto di La Volta Buona. In queste puntate, il programma sceglie di rallentare e guardarsi alle spalle, riproponendo alcuni dei momenti più intensi della stagione.