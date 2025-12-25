Durante una recente puntata de L’Eredità, il concorrente Marco ha conquistato la Ghigliottina, vincendo 50mila euro. Ma il momento più discusso è arrivato dopo la trasmissione, quando, sui titoli di coda, si è scatenata una reazione del pubblico.

La puntata e la vittoria

Marco ha superato la fase dei 100 secondi, eliminando Stefano B, e si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 200mila euro. Nonostante due errori, è riuscito a trovare la soluzione corretta, portando a casa 50mila euro. Il suo successo ha generato molti commenti positivi sui social, specialmente su X.

Le critiche nei titoli di coda

Subito dopo la puntata, durante i titoli di coda, alcuni spettatori hanno rivolto parole dure al conduttore. Tra i commenti più forti: “Chiudi il becco, lo sappiamo”, un'espressione che ha rapidamente fatto il giro dei social, accendendo il dibattito online. Un contrasto netto con l'entusiasmo per la vittoria.

Reazioni sui social

Il contrasto tra l’entusiasmo per la vittoria di Marco e le critiche al conduttore ha messo in luce la vivacità del pubblico de L’Eredità. Da un lato, applausi e complimenti per il concorrente; dall’altro, una parte di telespettatori ha espresso insofferenza verso lo stile di conduzione, ritenuto troppo invadente o ripetitivo.

Precedenti e dinamiche

Non è la prima volta che i titoli di coda diventano terreno di scontro tra pubblico e conduttore. Anche in passato, episodi simili hanno visto protagonisti altri concorrenti e commenti taglienti, a dimostrazione di un rapporto spesso acceso tra il programma e i suoi spettatori.

Al momento, non ci sono conferme indipendenti della vicenda, ma il riscontro sui social ne conferma la portata.