Durante la puntata del 26 dicembre su Rai 1 del game show L’Eredità, condotto da Marco Liorni, è scoppiata una polemica sui social nei confronti delle professoresse, in particolare Linda Pani. Alcuni telespettatori hanno espresso fastidio per il fatto che, ogni volta che un concorrente sbaglia una risposta, Liorni si rivolga alle professoresse per ottenere la risposta esatta, con un tono che è stato definito “da saputella, insopportabile” riferendosi soprattutto a Linda Pani.

Le critiche sui social

Il commento critico è emerso su X, dove un utente ha scritto che la dinamica del conduttore che chiede alle professoresse la risposta esatta “urta e dà fastidio”, sottolineando il tono percepito come presuntuoso di Linda Pani.

Altri spettatori, tuttavia, hanno riconosciuto la competenza e la preparazione delle professoresse, evidenziando un contrasto tra critica e apprezzamento. La discussione si è concentrata soprattutto sul ruolo e sull'atteggiamento percepito di Linda Pani durante il programma.

Chi è Linda Pani

Linda Pani è entrata a far parte del cast di L’Eredità nel 2024 come una delle professoresse, affiancata da Greta Zuccarello. Originaria di Venezia, è nata il 27 luglio 1999 ed è cresciuta in provincia di Treviso. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha partecipato a Miss Italia nel 2017, ottenendo i titoli di Miss Italia Social e Miss Equilibria. La sua partecipazione al concorso di bellezza ha preceduto il suo ruolo nel popolare quiz televisivo.

Reazioni del pubblico

La polemica riflette una tensione tra il ruolo tradizionale delle professoresse nel quiz e la percezione del pubblico. Da un lato, la loro presenza è vista come un supporto competente al conduttore; dall’altro, alcuni spettatori avvertono un’eccessiva presenza o un atteggiamento percepito come invadente. Il dibattito sui social evidenzia come anche piccoli dettagli di conduzione possano suscitare reazioni forti tra il pubblico, influenzando la percezione complessiva del programma. L'Eredità, un appuntamento fisso per molti telespettatori, si trova così al centro di un acceso dibattito.