Marco Bassetti, amministratore delegato di Banijay, è stato inserito nella lista dei 120 executive più influenti al mondo nel settore televisivo. La rivista statunitense The Hollywood Reporter ha incluso Bassetti nella sua selezione annuale, che premia le figure chiave capaci di guidare il panorama televisivo internazionale.

La lista “The 120 Most Powerful TV Executives in the World”, pubblicata il 28 dicembre 2025, annovera i dirigenti più autorevoli in Europa e negli Stati Uniti, ma Bassetti è l’unico italiano presente. Questo riconoscimento premia la sua capacità di aver trasformato Banijay in una delle principali realtà mondiali della produzione televisiva.

"È motivo di orgoglio essere riconosciuti tra i leader del settore a livello globale", ha dichiarato Bassetti, sottolineando il valore strategico delle produzioni originali italiane nel contesto internazionale.

Il successo internazionale di Banijay

Fondata nel 2008, Banijay si è affermata come uno dei più importanti gruppi mondiali di produzione e distribuzione televisiva. Il gruppo gestisce oltre 130 società in più di 20 paesi, producendo ogni anno oltre 120.000 ore di contenuti originali. Dai reality ai game show, dai talent show ai programmi factual, Banijay ha sviluppato format di successo come "MasterChef", "Survivor" e "Big Brother".

Sotto la guida di Marco Bassetti, che ha assunto la direzione nel 2012, Banijay ha attuato una strategia di espansione internazionale, culminata nell’acquisizione di Endemol Shine Group nel 2020.

Questa operazione ha rafforzato il ruolo di Banijay nel mercato globale e ha ampliato il portafoglio di format, consolidando la sua presenza nei principali mercati televisivi.

Marco Bassetti e il ruolo strategico dell’Italia

Marco Bassetti, nato a Varese nel 1957, ha alle spalle una lunga carriera nel settore televisivo. Prima di approdare a Banijay, ha fondato e guidato società come Aran, Endemol Italia e Fascino. Il suo lavoro è legato al rilancio di format originali italiani e alla valorizzazione di nuovi talenti. Bassetti ha contribuito a rafforzare il legame tra la produzione italiana e quella internazionale, promuovendo contenuti locali per una distribuzione globale.

Il gruppo Banijay include oggi nel suo portafoglio numerosi format italiani, esportati in tutto il mondo e considerati una componente essenziale della strategia aziendale.

La presenza di Bassetti nella lista di The Hollywood Reporter sottolinea il peso crescente dell’Italia nella filiera produttiva televisiva internazionale, confermando la competitività e la capacità innovativa delle società italiane.