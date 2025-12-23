Martina Hamdy, nata a Milano da mamma italiana e papà egiziano, ha costruito una carriera poliedrica nel mondo dello spettacolo. Iniziata come modella, ha partecipato a Veline. La sua popolarità è cresciuta grazie alle partecipazioni a programmi sportivi come TikiTaka e Mai Dire Mondiali, fino a diventare la meteorina di Meteo.it e, successivamente, conduttrice del meteo su Canale 5. Nel 2018 è stata una delle protagoniste del Grande Fratello VIP 3, esperienza che le ha permesso di farsi conoscere anche come opinionista televisiva. Nonostante gli impegni televisivi, continua a seguire gli studi universitari, dimostrando una forte determinazione e versatilità.

Della sua carriera Martina ha parlato alla redazione di Blasting News.

Martina Hamdy: 'Il rapporto più stretto e di vera amicizia è soprattutto con Giulia Salemi e le Donatella'.

Lei ha partecipato al Grande Fratello VIP 3: che ricordo conserva di quell’esperienza e cosa ha imparato vivendo sotto i riflettori 24 ore su 24?

'È stata un’esperienza molto intensa. All’epoca ero ancora acerba, con poca esperienza e una conoscenza limitata dei meccanismi di un reality e del mondo dello spettacolo in generale. Col senno di poi, se dovessi riviverla oggi, la affronterei sicuramente in modo diverso. Finché non lo provi sulla tua pelle, è difficile immaginare cosa significhi convivere con persone che non conosci, sotto osservazione 24 ore su 24.

Forse spesso sono rimasta un passo indietro per timore di espormi troppo, ma è stata comunque un’esperienza che mi ha insegnato molto, mi ha divertita e che oggi guardo con maggiore consapevolezza… e con un sorriso in più'.

Durante il reality show ha avuto modo di conoscere e confrontarsi con molti personaggi del mondo dello spettacolo. Come descriverebbe il rapporto con gli altri inquilini e cosa ha portato con sé di quell’esperienza?

'In un contesto come quello di un reality è naturale avvicinarsi alle persone della propria età, con cui si condividono interessi e un modo simile di vivere l’esperienza. La nostra edizione era composta da molti ragazzi giovani come me e questo ha reso semplice creare fin da subito un gruppo molto unito e complice, che ci ha permesso di andare avanti nel gioco a lungo.

Allo stesso tempo è stato prezioso confrontarsi anche con persone più adulte: ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie, che mi hanno insegnato molto durante il percorso. Abbiamo ancora un gruppo WhatsApp dove ogni tanto ci sentiamo, ma il rapporto più stretto e di vera amicizia è soprattutto con Giulia Salemi e le Donatella'.

Prima della televisione, ha iniziato come modella e ha recitato in alcune fiction: quale di questi ruoli le ha dato maggiore soddisfazione e perché? Oggi è uno dei volti di Meteo.it e conduce il meteo su Canale 5. Come descriverebbe il suo percorso professionale e quali sfide ha incontrato nel passaggio dal piccolo schermo al ruolo di conduttrice?

'Il mio è stato un percorso costruito nel tempo, fatto di gavetta ed esperienza sul campo.

Quando passi a un ruolo di conduzione ti rendi conto che non stai semplicemente parlando davanti a una telecamera, ma che entri ogni giorno nelle case degli italiani, spesso mentre fanno colazione o decidono come vestirsi guardando fuori dalla finestra. A questo si aggiunge la gestione della diretta, con i continui collegamenti con tutti i TG Mediaset: è fondamentale essere presenti, reattive e sempre sul pezzo, anche quando tutto cambia all’ultimo secondo'.

'Il meteo è stato un passaggio fondamentale'

Lei è molto attiva anche sui social network: in che modo li utilizza per interagire con il pubblico e quali opportunità pensa le abbiano offerto nella sua carriera?

'Uso Instagram in modo molto libero, senza sentirmi mai obbligata a condividere per forza.

Pubblico quando ne ho voglia e quando sento davvero di avere qualcosa da raccontare. Mi piace condividere con chi mi segue i nuovi ristorantini che scopro e che mi conquistano, qualche scatto dei miei viaggi e anche i miei allenamenti di kickboxing, che fanno parte della mia routine quotidiana. Quando indosso qualcosa che mi piace particolarmente e mi fa sentire bene, scatto una foto e la condivido, con la stessa leggerezza con cui racconto tutto il resto.

Guardando al futuro, quali sono i progetti a cui ambisce sia nel mondo della televisione sia in altri ambiti dello spettacolo o della comunicazione?

'In questi anni di televisione ho capito che ciò che mi interessa davvero è il mondo delle news, dell’attualità e dell’informazione.

Il meteo è stato un passaggio fondamentale, una grande palestra che mi ha insegnato la gestione della diretta e mi ha dato sicurezza davanti alla telecamera. Il mio vero sogno, però, è diventare conduttrice dei TG Mediaset, e in questi anni ho studiato e lavorato con costanza proprio per arrivare a questo obiettivo.'