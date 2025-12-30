Mediaset ha comunicato il 29 dicembre 2025 di aver accolto “la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”. L’azienda ha sottolineato che interverrà “con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi”.

In quanto “primario gruppo europeo quotato”, Mediaset ribadisce il dovere di tutelare “l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico”. La nota chiarisce che “chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto”.

La decisione di Signorini fa seguito alle accuse mosse da Fabrizio Corona tramite podcast. Corona ha evocato un presunto “sistema” di favori sessuali richiesti da Signorini a partecipanti, o aspiranti tali, del Grande Fratello e del GF Vip, mostrando chat e fotografie a supporto.

In risposta, Signorini, tramite i suoi avvocati, ha denunciato una “campagna calunniosa e diffamatoria” volta a “distruggere” la sua reputazione, dichiarando di essere costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale con Mediaset, inclusa la possibile conduzione della prossima edizione del GF Vip prevista a marzo.

Il Codice Etico di Mediaset

L’intervento di Mediaset evidenzia la centralità del Codice Etico nel funzionamento interno del gruppo, considerato fondamentale per preservare la fiducia del pubblico e del mercato. L’azienda riafferma che le regole in materia di correttezza, responsabilità e trasparenza “vengono applicate senza eccezioni” e che “sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto”.

Questo approccio riflette la posizione di Mediaset come gruppo quotato che ha l’esigenza di mantenere una reputazione salda e operare nel rispetto delle normative e delle aspettative istituzionali.

Le accuse di Corona e le verifiche interne

Le accuse avanzate da Fabrizio Corona hanno acceso i riflettori su pratiche potenzialmente illecite legate alla selezione dei concorrenti dei reality show. Corona sostiene di avere materiale e testimonianze da trasmettere alla magistratura, mentre gli avvocati di Signorini lo definiscono responsabile di un’aggressione mediatica orchestrata. Anche Endemol Shine Italy ha avviato verifiche interne sulle modalità di svolgimento dei provini per le edizioni recenti del Grande Fratello. La sospensione di Signorini rappresenta un momento cruciale, capace di influire sulla programmazione Mediaset e sulla credibilità dei suoi principali volti.