Le conseguenze dell’undicesima puntata del Grande Fratello hanno generato un clima teso tra alcuni concorrenti. In particolare, il voto espresso da Donatella ai danni di Francesca ha sorpreso Simone che, dopo la diretta, ha raggiunto la donna per chiarire la situazione. Il concorrente ha spiegato di essere rimasto colpito dalla motivazione ricevuta, affermando che, nell’ultima settimana, si era avvicinato a lei e che le sue battute erano dovute alla sensazione di aver instaurato un rapporto più confidenziale. Donatella ha invece ribadito il motivo della sua scelta, sostenendo: 'Ogni scusa è buona per punzecchiarmi'.

Secondo lei, ogni occasione era diventata un pretesto per rivolgerle frecciatine che non aveva gradito.

L’intervento di Francesca e lo scontro con Donatella

Durante il confronto, Francesca è intervenuta a difesa di suo figlio, contestando apertamente le spiegazioni fornite da Donatella. L’ha accusata di non essere sincera e le ha chiesto di portare una motivazione più concreta per la Nomination. La concorrente ha mostrato perplessità verso le critiche rivolte a Simone e ha dichiarato di non comprendere il fastidio di Donatella, sottolineando che anche quest’ultima, in più occasioni, aveva usato battute nello stesso modo. Donatella ha invitato Francesca a non giudicare la sua scelta e a prestare attenzione ai comportamenti del figlio, aggiungendo che, secondo lei, Simone avrebbe dovuto essere richiamato in alcune circostanze.

La discussione ha messo in crisi il rapporto fra le due, un legame che sembrava fino a quel momento stabile.

Lo sfogo in giardino e i diversi punti di vista

Dopo lo scontro, Simone si è sfogato in giardino con Francesca e con Rasha. Il concorrente ha affermato di non percepire alcuna comprensione da parte di Donatella e di essere dispiaciuto per il malinteso. Rasha ha provato a spiegare la scelta della donna, ipotizzando che Donatella non avesse colto l’ironia delle sue battute e potesse averle interpretate in modo errato. Francesca, invece, ha continuato a manifestare il suo fastidio nei confronti dell’inquilina, sostenendo che la dinamica delle battute fosse paritaria e che la reazione ricevuta non fosse chiara.

Il nuovo faccia a faccia tra Simone e Donatella

Non soddisfatto del primo chiarimento, Simone ha raggiunto nuovamente Donatella per approfondire la questione. Lei gli ha spiegato di aver percepito un tono pungente in alcune sue uscite e di esserne rimasta infastidita, pur non avendo mai sollevato il problema in precedenza. Il concorrente ha negato qualsiasi intenzione negativa e ha ribadito che le sue battute erano rivolte solo a persone con cui sentiva un minimo di confidenza. Donatella ha riconosciuto di aver interpretato male alcune situazioni, pur confermando di essersi sentita colpita da certe frasi. Il chiarimento si è concluso con l’ammissione, da parte della donna, di aver avuto una “chiave di lettura sbagliata”, pur evidenziando di essere rimasta male in diverse occasioni.