Terminato il Grande Fratello, la coppia formata da Omer Elomari e Rasha Younes risulta essere una delle più seguite sul web. Tuttavia i due ex concorrenti sembrano essere i meno social di sempre, tanto che su X diversi utenti continuano a chiedere contenuti di coppia (che non arrivano). Per il suo compleanno, il neo 27enne siriano ha postato una dedica indirizzata alla sua fidanzata; poi la coppia è sparita per ritagliarsi un momento da soli.

Omer a Rasha: 'Tutto questo sarà ricordato, grazie'

Il 24 dicembre, Omer è sceso a Roma dalla Valtellina per raggiungere Rasha a Pomezia.

Il 25 dicembre è anche il giorno del compleanno di Elomari e di Basima (madre dell'ex gieffina).

In occasione del suo compleanno, Omer ha pubblicato su X una dedica speciale alla sua fidanzata: "Tutto questo sarà ricordato, grazie". A seguire la coppia ha postato un breve video su TikTok in cui hanno ringraziato un loro fan, ma successivamente sono spariti. A quanto pare la 32enne giordana ha mantenuto la promessa, visto che quando si trovava all'interno del reality show aveva più volte invitato Omer a trascorrere il Natale con la sua famiglia.

It will always be remembered, thank you❤️ pic.twitter.com/7Ruri56uH8 — Omi (@Omi1244601) December 25, 2025

Fan entusiasti sul web e a caccia di contenuti social

In seguito alla dedica di Omer per Rasha, su X diversi utenti hanno scritto un commento indirizzato ai due ex concorrenti del GF.

"Belli come un quadro che ha dipinto Dio", ha scritto un utente facendo riferimento alla strofa di una canzone di Arisa. Un altro fan ha detto: "Vi meritate tutto questo dopo esservi trovati". Un ulteriore utente ha scritto: "Siete una meraviglia. Buon compleanno Omer, buon compleanno Basima". Un fan ha rinnovato gli auguri al neo 27enne: "Tantissimi auguri Omer". Un utente ha invece ironizzato sulla frase della torta scelta da Rasha: "Solo lei poteva scrivere '27 anni che stavi aspettando', è proprio iconica". Infine su X c'è chi ha chiesto più contenuti social alla coppia, ma al tempo stesso si è detto felice che i due cerchino di viversi più possibile i momenti d'intimità: "Qui siamo tutti in attesa di un segno da parte dei Rashmer, ma è così bello che siano poco social".

Per i 'Rashmer' è stato colpo di fulmine al GF

Omer aveva varcato la porta rossa del GF la prima settimana, mentre Rasha era finita in tugurio con Ivana, Omar, Flaminia e Mattia.

Nel momento in cui Omer e Rasha si sono scambiati una parola in arabo tramite la porta avevano già capito che fra i due poteva esserci feeling. A seguire i due coinquilini avevano avuto modo di vedersi ed hanno confermato le prime sensazioni. Giorno dopo giorno tra i "Rashmer" è nato un rapporto speciale che hanno deciso di proseguire anche lontano dai riflettori.