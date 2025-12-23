Oggi, 23 dicembre, Omer Elomari e Rasha Younes hanno fatto una nuova diretta condivisa su TikTok, ma con un'ospite speciale. Come hanno sottolineato molti fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello quest'anno, la mamma della ragazza è intervenuta più volte per chiacchierare con il genero che attualmente si trova a casa sua in Valtellina. Tra i due c'è stato un tenero scambio di battute a pochi giorni dalla "reunion" per passare il Natale tutti insieme.

L'intervento della madre di Rasha sui social

Conclusa l'avventura al Grande Fratello, i Rashmer stanno conquistando anche i social.

Da diversi giorni, infatti, Omer e Rasha stanno comunicando tra loro e con i fan in live su TikTok; anche oggi, 23 dicembre, la coppia ha avviato una diretta per confrontarsi, chiacchierare un po' e anticipare ai follower che prestissimo si riabbracceranno.

Mentre i due concorrenti dell'ultima edizione del reality si accordavano su dove passeranno il Capodanno, la mamma della ragazza ha fatto capolino dietro di lei e ha cominciato a parlare con il genero.

"Vorrei la ricetta di come si fa una ragazza bella come Rasha", ha chiesto Omer alla suocera tra una battuta e l'altra.

Vorrei la ricetta di come si fa una bella ragazza come Rasha 🫠#rashmer pic.twitter.com/4etM7OEklv — Freshburst #rashmer 🕌 (@spfollia) December 23, 2025

Il clima che si respirava in live era di grande serenità, infatti i sostenitori della coppia non hanno potuto fare altro che notare l'intesa che è nata tra la famiglia di Younes e il giovane al quale si è legata all'interno della casa più spiata d'Italia.

La gioia dei fan dei Rashmer

A quasi una settimana di distanza dalla fine del Grande Fratello, il legame tra Omer e Rasha sempre più solido che mai e i loro fan ne sono felicissimi.

"Nessuno è più felice della mamma di Rasha in questo momento", "Mi sciolgo per queste interazioni con la mamma di Rasha", "Che amori", "Bellissimi", "Mi piacciono tanto insieme", si legge su X in queste ore.

Rasha e Omer innamorati fuori dalla casa

In questi giorni Omer e Rasha stanno facendo ricredere anche chi è sempre stato scettico sul loro rapporto, e lo stanno facendo mostrandosi complici ed affiatati sui social.

La rottura che c'era stata tra i due ragazzi ad una settimana dalle fine del Grande Fratello, aveva spinto un'ampia fetta di pubblico a pensare che si fossero avvicinati solo per strategia di gioco.

Quest'addio ha anche influito sull'eliminazione di Younes in semifinale, un'esclusione che è stata molto chiacchierata perché è avvenuta nonostante fosse sempre stata tra i concorrenti più amati dagli spettatori.

Il ripensamento di Rasha dopo qualche giorno, però, sembra aver rimesso ogni pezzo del puzzle al proprio posto, e oggi i Rashmer sono liberi di viversi liberamente lontano dalle telecamere.