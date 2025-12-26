Il 25 dicembre 2025 è stato un giorno molto speciale per Omer Elomari: il protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, giovedì scorso ha compiuto 27 anni e ha festeggiato a Roma insieme alla famiglia di Rasha Younes. Come mostrano le foto che entrambi gli ex concorrenti del reality hanno pubblicato su Instagram, anche la mamma della ragazza faceva il compleanno il giorno di Natale e si è unita ai festeggiamenti con il genero.

L'emozione e la dedica di Rasha sui social

Ad una settimana di distanza dalla fine del Grande Fratello, Omer e Rasha si sono ritrovati per festeggiare due eventi molto importanti: il 27° compleanno di lui e il Natale.

Il 25 dicembre, però, anche la mamma della ragazza ha compiuto gli anni, quindi a casa Younes c'è stato un doppio festeggiamento con torte personalizzate e momenti di divertimento.

"Tantissimi auguri. Miei", ha scritto la protagonista dell'ultima edizione del reality in una storia Instagram che ha dedicato al fidanzato e alla madre.

Elomari è apparso a proprio agio a casa della compagna, segno che la famiglia di lei lo ha accolto a braccia aperte dopo la fine del programma che ha permesso ai due giovani di conoscersi.

Amore a gonfie vele per i Rashmer

Grazie ai contenuti che Omer e Rasha hanno pubblicato sui social negli ultimi giorni, i fan del Grande Fratello hanno saputo che lui ha trascorso il giorno del suo compleanno e il Natale con la famiglia di lei.

Dopo aver passato qualche giorno in Valtellina con i propri cari, il finalista del reality è tornato a Roma ed è lì che ha festeggiato i suoi 27 anni.

La relazione tra quelli che in rete sono stati ribattezzati i Rashmer, dunque, procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere i tantissimi sostenitori di questa coppia non possono che essere felici per come stanno andando le cose tra i loro beniamini.

I progetti futuri di Omer e Rasha

Rasha e Omer sono fidanzati da poche settimane, ma loro complicità sembra già molto forte e soprattutto inattaccabile.

Da quando il ragazzo ha concluso l'esperienza al Grande Fratello (lei è stata eliminata in semifinale), il suo legame con la compagna sembra essersi rafforzato.

Nonostante lo scetticismo di molti fan, i Rashmer sono più uniti che mai e a breve dovrebbero partire per un viaggio da soli verso una località ancora top secret.

Secondo Deianira Marzano, infatti, Omer e Rasha starebbero progettando una vacanza romantica da fare all'inizio del 2026, una "fuga" lontano da occhi indiscreti per conoscersi meglio e per rendere ancora più solido il rapporto che hanno instaurato tra le mura più spiate d'Italia e che ha appassionato tantissime persone.