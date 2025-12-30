In questi giorni Omer Elomari e Rasha Younes sono distanti per motivi di lavoro, ma stanno continuando a tenere aggiornati i loro fan con dirette singole o di coppia. Il 29 dicembre, ad esempio, il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha fatto una live su TikTok e ha dato un paio di risposte pungenti a chi faceva troppi complimenti alla sua fidanzata. Il ragazzo, in particolare, ha mandato a quel paese una persona che, simpaticamente, gli ha scritto che era pronto a sposare la sua compagna in qualsiasi momento.

Lo sfogo di Omer sul web

La storia d'amore tra Omer e Rasha procede a gonfie vele, e presto dovrebbero ricongiungersi per festeggiare il Capodanno insieme agli amici.

L'altra sera, però, il concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello ha avviato una diretta su TikTok e per un po' ha chiacchierato con i suoi follower.

Quando si è imbattuto nel commento di un fan che ironizzava sulla possibilità di convolare a nozze con Rasha, il giovane gli ha risposto male: "Vuoi sposarti con lei? La mia risposta sai qual è? Vai a quel paese, vai. Scusatemi, ma serviva".

ma mia figlia sasha ha fatto un ottimo lavoro quanto è maturato omero💜 pic.twitter.com/yQVSibAfrr — giu’ (@itsgiusyyyyy) December 29, 2025

Omer si è sfogato una seconda volta rivolgendosi a più persone: "Volete che vi dico una cosa?

Allora, mettete sul navigatore, nella macchina o sul telefono, il paese che si chiama fan... Mettete là e andate avanti, lo trovate molto vicino".

I commenti degli utenti di X

In pochi minuti, dunque, Omer ha sbottato almeno due volte in live su TikTok e c'è chi ha commentato il tutto in maniera ironica.

"Rasha ha fatto un ottimo lavoro con lui, vedo che è maturato tanto", "Che ridere", "Un'ora di applausi per questa risposta da gelosone", "Tre giorni a Pomezia lo hanno cambiato", "La serietà e l'impegno che ci mette a dire queste cose", "Lo adoro", "Lui è già pieno", "Questa cosa è troppo divertente", "Ma era un commento innocuo, perché si è arrabbiato così?", si legge su X in queste ore.

Convivenza rimandata per i Rashmer

Dopo aver passato il Natale insieme a Roma, Omer e Rasha hanno fatto una diretta su TikTok e hanno risposto alle domande dei curiosi.

Nonostante si siano conosciuti vivendo sotto lo stesso tetto, gli ex concorrenti del Grande Fratello non hanno ancora intenzione di prendere una casa tutta per loro e lo hanno affermato con certezza.

"Con calma, è troppo presto. Chi è che va a convivere dopo due mesi?", ha chiarito la giovane in live.

I Rashmer, però, vanno d'amore e d'accordo e la gelosia che hanno mostrato in questi giorni sembra confermarlo in maniera piuttosto evidente: anche Rasha ha ammesso di provare un forte fastidio quando qualche donna fa i complimenti al suo compagno, quindi su questo sono abbastanza allineati.