Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si sono arricchite di nuovi rilievi tecnici e accertamenti scientifici. Le autorità hanno effettuato sopralluoghi nella villetta dove avvenne il delitto, utilizzando tecnologie avanzate come scanner laser, droni e ricostruzioni 3D per analizzare la scena del crimine. L’obiettivo è chiarire alcuni aspetti rimasti oscuri e verificare la compatibilità delle tracce con le ipotesi investigative attuali.

Il caso di Garlasco

Il delitto di Chiara Poggi risale al 13 agosto 2007. La giovane fu trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia.

Alberto Stasi, il fidanzato, è stato condannato in via definitiva nel 2017 a sedici anni di reclusione. Tuttavia, il caso non ha mai smesso di suscitare interrogativi e, nel 2025, le indagini sono state riaperte per approfondire alcuni elementi rimasti irrisolti, tra cui nuove analisi sul DNA e rilievi tecnici nella villetta.

Nuovi rilievi tecnici

I carabinieri hanno condotto nuovi sopralluoghi nella villetta, impiegando strumenti di ultima generazione per ricostruire la scena del delitto. Sono state analizzate tracce ematiche, impronte e la disposizione degli oggetti, con l’obiettivo di ottenere una mappa tridimensionale dettagliata. Questi rilievi sono fondamentali per verificare le ipotesi investigative, come la presenza dell’aggressore sulle scale e la compatibilità delle tracce con i sospetti attuali.

Le nuove indagini si inseriscono in un contesto che ha già evidenziato criticità nella gestione iniziale della scena del crimine, come la contaminazione delle prove e ritardi nei sopralluoghi. Le autorità stanno cercando di superare questi limiti attraverso l’uso di tecnologie avanzate e una revisione approfondita di tutti gli elementi raccolti.

Sviluppi futuri

Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime fasi processuali e investigative, che potrebbero portare a chiarimenti importanti su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

Chi era Chiara Poggi

Chiara Poggi era una giovane laureata in economia, trovata uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. Il fidanzato Alberto Stasi fu condannato per l’omicidio, ma il caso è rimasto avvolto nel mistero, con nuove indagini riaperte nel 2025 per chiarire aspetti ancora controversi.