Nell'incontro con la stampa di fine anno l'amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha fatto il punto su alcune trasmissioni in onda nel 2025 - tra cui il Grande Fratello e Temptation Island - e anticipato diverse novità in vista dell'anno 2026.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Tra le dichiarazioni rilasciate alla conferenza stampa prenatalizia, il vicepresidente di Mediaset ha detto: "Ilary Blasi fa parte della squadra e ci sono vari progetti. #BattitiLive potrebbe avere speciali in primavera di tre o quattro puntate con lei al comando".

Berlusconi si è inoltre espresso in positivo su altri due format: "Siamo molto soddisfatti di Dentro la notizia e di Caduta libera".

Riferendosi ai dati di ascolti TV del Grande Fratello targato Simona Ventura, poi Berlusconi ha affermato: "Il 14% di share non è un flop, semmai l’eccezione sono i programmi che riescono ancora a fare il 30%. Il GF ci garantisce 50 serate all’anno con ascolti dignitosi, non è facile trovare alternative a un prodotto così".

Poi però ha fatto autocritica su un punto: "La versione nip (con soli concorrenti sconosciuti) era una mia idea ma non ha funzionato. La soluzione migliore è il misto vip e nip".

Sul piano della qualità del reality ha invece spiegato: "In questa edizione non ho visto niente di criticabile, il format semmai va rivisto in un senso di evoluzione e innovazione, facendo entrare nella squadra anche nuovi autori".

L'Ad di Mediaset si è detto soddisfatto anche dell'influenza e il successo che Temptation Island sta avendo in Spagna: "Non come in Italia però, perché loro non hanno Maria De Filippi".

I sogni nel cassetto

Tra le altre dichiarazioni c'è stato anche spazio per i sogni nel cassetto: "In realtà sono due. Il primo è un telegiornale locale: invidio i Tgr alla Rai e ne riconosco il ruolo di servizio pubblico. Io guardo sempre il Tgr Liguria. L'altro sogno sarebbe avere una partita di calcio di Serie A in chiaro la domenica sera", ha dichiarato.

Ha anche escluso, tra i possibili futuri ingressi in Mediaset, un ingaggio di Amadeus. Per Berlusconi, infatti, i gossip legati ai progetti futuri del conduttore in un passaggio a Mediaset sono da definirsi "fantatelevisione".

Infine, ha invece confermato il ritorno di Paolo Bonolis nella prima serata su Canale 5: "Paolo è un grande professionista e siamo felici di riaverlo in prima serata. Siamo certi che il pubblico apprezzerà il suo ritorno”.