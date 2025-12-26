Sta facendo molto discutere la dedica che Rasha Younes ha fatto al fidanzato Omer Elomari nel giorno del suo compleanno. Sulla torta che la ragazza ha regalato al compagno il 25 dicembre scorso, infatti, c'era scritto "27 anni che mi aspettavi": questa frase, ironica e dolce allo stesso tempo, ha conquistato i fan della coppia che al Grande Fratello è stata ribattezzata i Rashmer.

Il messaggio sulla torta di compleanno di Omer

Da quando è calato il sipario sull'edizione 2025 del Grande Fratello, Rasha e Omer sono diventati inseparabili.

Come provano le foto e i video che entrambi hanno pubblicato su Instagram in questi giorni, i ragazzi hanno passato insieme il Natale, che è anche coinciso con il compleanno del finalista del reality Mediaset.

La giovane ha deciso di stupire il fidanzato con una torta sulla quale campeggiava una scritta che ha strappato un sorriso a chiunque l'abbia letta: "27 anni che mi aspettavi".

L'ormai ex concorrente del GF, dunque, ha scelto un modo ironico ma dolce per sorprendere il fidanzato in una giornata molto importante per entrambi: il 25 dicembre, infatti, anche la mamma di Rasha ha compiuto gli anni e hanno festeggiato tutti insieme nella casa di famiglia a Roma.

I commenti dei fan sul gesto di Rasha

La scritta sulla torta di compleanno di Omer è stata interpretata dai fan come una dedica divertente e romantica di Rasha all'uomo che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello e con il quale sta facendo coppia anche lontano dai riflettori.

"Rasha sei una pazza", "Siete bellissimi", "La frase l'ha scelta sicuramente la principessa", "Sei una regina, ti amo", "Che ridere"; "Solo lei poteva fare una cosa del genere", "Ho urlato quando l'ho letta", "Bellissima dedica per il suo Omer", "Mitica, la frase è azzeccatissima", "Adoro", "Queen assoluta", "Rasha è il mio spirito guida", "Voglio sapere la reazione di lui a questa frase", "Questa donna è iconica", si legge su X in questi giorni.

Il feeling fuori dalla casa del Grande Fratello

Una parte del pubblico del Grande Fratello non ci credeva molto, ma Rasha e Omer stanno andando d'accordo lontano dalle telecamere e la loro intesa sembra crescere giorno dopo giorno.

Il fatto che il ragazzo abbia trascorso il Natale con la famiglia della compagna, è la prova che tra loro procede tutto per il meglio e anche i parenti di entrambi sono felici di questa unione.

I Rashmer, dunque, sono sempre più uniti e presto dovrebbero partire per la prima vacanza di coppia: si vocifera che a breve i neo fidanzati dovrebbero fare un viaggio romantico in un posto top secret ma soprattutto senza altre persone, solo loro due e il sentimento che li lega.