Durante una live su TikTok durata circa due ore, Rasha Younes e Omer Elomari hanno coinvolto i fan raccontando aneddoti e parlando anche di possibili progetti futuri. Rispondendo a una domanda di una spettatrice, Rasha ha ammesso di aver provato fin dai primi giorni un forte interesse per Omer durante la convivenza al Grande Fratello. "Mi piaceva, ma non faceva passi avanti e questa cosa mi dava fastidio", ha spiegato Rasha, chiarendo meglio i suoi sentimenti di allora.

Rasha e Omer fanno sognare i fan

Rasha Younes e Omer Elomari hanno avviato una live su TikTok durante la quale hanno risposto alle domande dei fan, raccontandosi senza filtri.

In un momento in cui Omer si è assentato dalla diretta, una spettatrice ha chiesto a Rasha perché, durante il Grande Fratello, avesse spesso negato l’interesse nei confronti di Omer, nonostante fosse evidente. L’ex gieffina, invece di glissare, ha scelto la sincerità: "Omer mi piaceva da impazzire, ma non faceva passi avanti e questa cosa mi dava molto fastidio. Rimaneva sempre molto calmo e non si sbilanciava mai, e questo mi mandava un po’ fuori di testa. Ora posso dire tutto, posso ammetterlo".

A un altro utente che le ha chiesto come stia vivendo la relazione a distanza, Rasha ha fatto un’ulteriore confidenza: "Mi manca tantissimo, ma non voglio farglielo pesare".

Nel corso della diretta, la coppia ha poi rivelato che trascorrerà insieme il Natale e il Capodanno e non ha escluso l’idea di un viaggio per ritagliarsi un momento tutto loro.

Durante la chiacchierata con i fan, Omer ha anche cantato All of Me di John Legend, dedicando parole dolci alla fidanzata: "Mi chiedete quando mi sono innamorato. Non so dirvelo, non lo so. Ma quando mi guardava con quegli occhi… guardatela quanto è bella".

Infine, i due ex concorrenti hanno raccontato come hanno vissuto la loro prima notte lontano dai riflettori. Omer, con ironia, ha concluso: "In realtà ho detto tantissime parolacce per sfogarmi dopo questi tre mesi, ma abbiamo fatto anche altro. Non vi preoccupate".

Ma noi lo avevamo già capito fin da subito #Rashmer pic.twitter.com/5buzHUqy5w — michele 🔴⚫️ (@Mi_che_le0) December 22, 2025

'Rashmer': il rapporto con gli ex concorrenti e la critica agli autori del GF

Nel corso della diretta su TikTok, Rasha e Omer hanno affrontato diversi argomenti, rispondendo senza filtri alle domande dei fan.

Alcuni utenti hanno chiesto alla coppia se fosse in programma la tradizionale festa di fine Grande Fratello, ma Rasha ha liquidato la questione con una risposta netta: 2Quando? Non ce ne frega niente2.

I due ex concorrenti hanno poi commentato il trattamento ricevuto durante il programma, soffermandosi in particolare sulle clip mandate in onda dagli autori: "Non sappiamo perché attaccassero sempre e solo noi. Cambiamo argomento, l’importante è che tutti se ne siano accorti", hanno detto, lasciando intendere un certo fastidio per la narrazione costruita sulla coppia.

A tal proposito, Omer ha raccontato di essersi arrabbiato anche durante la semifinale del reality: "Quando Rasha è entrata per farmi la sorpresa, hanno mandato in onda una clip brutta su di noi. Stavo iniziando ad arrabbiarmi, poi però l’ho vista dietro al vetro ed era bellissima".