Da quando è stata eliminata dal Grande Fratello, Rasha Younes sembra aver preso le distanze sia dal programma che dagli ormai ex compagni d'avventura. In una delle tante dirette che ha fatto su TikTok con Omer Elomari, infatti, la ragazza ha commentato con durezza l'ultimo periodo ha vissuto all'interno della casa, settimane in cui ha detto che non tollerava niente e nessuno. La giovane, inoltre, ha chiarito che non passerà il Capodanno con gli ex coinquilini e che preferisce festeggiare con il fidanzato e i loro amici.

Il commento sul percorso al Grande Fratello

Sono passate quasi due settimane dalla fine del Grande Fratello, e sul web c'è ancora chi si chiede se Rasha ci è rimasta male per l'eliminazione in semifinale.

Rispondendo alle domande dei follower su TikTok, però, la ragazza ha fatto chiarezza spiegando che è felicissima di aver concluso l'esperienza nella casa perché nell'ultimo periodo non si trovava bene.

"Fuori non ci sono né rotture né tensioni. Finalmente sono nel mio habitat, lì non tolleravo più niente", ha detto Younes in live.

Anche Omer ha espresso lo stesso pensiero sottolineando quanto non sarebbe stato semplice vivere reclusi tra le mura più spiate d'Italia per quasi tre mesi: "Non era facile, ora siamo più dolci e rilassati".

La distanza dagli altri concorrenti

A riprova del fatto che Rasha non ha un bellissimo ricordo dell'esperienza al Grande Fratello, ci sono anche le parole che ha usato quando i fan le hanno chiesto se passerà il Capodanno con gli ex coinquilini.

"No, non mi interessa", ha affermato la giovane in live pochi giorni fa.

Anche se Omer l'ha informata del fatto che gli altri concorrenti starebbero organizzando un party per aspettare l'arrivo del 2026 tutti insieme, Rasha ha chiarito che non accetterà un eventuale invito.

"Quel giorno saremo io, Omer e i nostri amici", ha concluso la protagonista dell'ultima edizione del reality di Canale 5.

Le ultime novità sui Rashmer

In una delle tante dirette che hanno fatto su TikTok in questi giorni, Omer e Rasha hanno raccontato come va tra loro lontano dalle telecamere del Grande Fratello.

I ragazzi hanno ammesso che si trovano benissimo e che il loro rapporto è cresciuto tanto da quando sono usciti dalla casa: "Siamo più dolci e tranquilli".

Quando gli è stato domandato se hanno intenzione di andare a convivere nel prossimo futuro, però, i Rashmer hanno risposto quasi all'unisono che è troppo presto e che è giusto frequentarsi come una coppia normale prima di pensare di fare un passo del genere.

Omer e Rasha, dunque, si vivranno tra Roma e Milano, dove vivono e lavorano, e poi decideranno se sarà il caso di ripetere l'esperienza nella convivenza dopo quella nella casa del GF.