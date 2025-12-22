Rasha Younes e Omer Elomari si sono ritrovati da pochi giorni, ma sembrano essere già diventati inseparabili. Al termine dell'avventura al Grande Fratello, i due hanno deciso di viversi in maniera riservata e per questo avrebbero deciso di partire per una vacanza romantica. Deianira Marzano, infatti, ha svelato che la coppia starebbe organizzando un viaggio lontano da occhi indiscreti, una fuga d'amore che dovrebbe avvenire dopo le feste.

L'indiscrezione sulla coppia nata al GF

Giovedì 18 dicembre è calato il sipario sull'edizione 2025 del GF, e tutte le coppie hanno cominciato a viversi lontano dalle telecamere.

Omer e Rasha stanno trascorrendo qualche giorno distanti, ma in una diretta su TikTok hanno raccontato che presto si ritroveranno e passeranno sia il Natale che il Capodanno insieme.

Dopo le feste, però, i Rashmer avrebbero altri progetti e uno di questi sarebbe stato svelato da Deianira Marzano in una storia che ha pubblicato su Instagram il 22 dicembre.

"Rasha e Omer hanno deciso di prendersi un po' di tempo per stare da soli. I due starebbero organizzando un viaggio insieme, lontano da tutti, per godersi qualche giorno di tranquillità", ha scritto l'esperta di gossip sul suo profilo social.

Il feeling fuori dalla casa più spiata d'Italia

Se nella casa del GF hanno avuto molte discussioni, è all'esterno che Omer e Rasha stanno andando d'amore e d'accordo.

Stando ai contenuti che i due hanno postato sui social, ma anche alle cose che hanno detto in live su TikTok l'altra sera, tra i Rashmer è scoccata la scintilla e ora non intendono più separarsi.

Le incomprensioni che avevano portato i ragazzi a lasciarsi a poche puntate dalla fine del programma, sembrano già un lontano ricordo e i loro sostenitori non possono che esserne felici.

Il percorso nel programma di Canale 5

Rasha e Omer si sono conosciuti all'interno della casa del GF circa tre mesi fa, e il pubblico ha subito notato un feeling particolare tra loro.

Le origini comuni hanno sicuramente avvicinato i due concorrenti, ma il loro rapporto è rimasto una tenera amicizia fino a quando la mamma della ragazza non è entrata per farle una sorpresa.

I Rashmer sono diventati una coppia a circa metà percorso, e il primo bacio se lo sono dati in giardino dopo aver letto un messaggio che i fan gli hanno inviato tramite un aereo.

La relazione tra Rasha e Omer ha vissuto di alti e bassi, tant'è che la giovane ha capito di provare qualcosa per il compagno d'avventura solo dopo che è stata eliminata e non lo ha visto per una settimana.

I sostenitori di questo amore si augurano il meglio per due tra i protagonisti indiscussi dell'edizione del reality che si è conclusa il 18 dicembre dopo circa 80 giorni.