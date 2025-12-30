Nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, Rasha Younes ha fatto chiarezza in una live su TikTok in merito al suo rapporto con Omer Elomari: "Non ci siamo lasciati, ma facciamo il Capodanno separati". La 32enne ha spiegato che dovendo salire a Milano per il suo compleanno, di comune accordo con il 27enne siriano hanno deciso di trascorrere la notte del 31 dicembre con i rispettivi familiari.

Rasha fa chiarezza su Omer

"Stanno scrivendo di tutto, ma io e Omer non ci siamo lasciati. Non è successo nulla", queste le dichiarazioni di Rasha in una live su TikTok in seguito alle voci di una presunta rottura con l'ex concorrente del Grande Fratello.

Al tempo stesso la diretta interessata ha spiegato ai fan della coppia che non trascorrerà la notte del 31 dicembre con Elomari: "Ieri abbiamo deciso di passare il Capodanno separati". Younes ha precisato che la decisione è stata presa di comune accordo, per il semplice fatto che in occasione del suo compleanno salirà a Milano quindi ha evitato di fare un viaggio a vuoto: "Salgo il 3 per il mio compleanno". Rasha ha concluso l'argomento: "C'è la famiglia di Omer. Io l'ho rubato a loro per Natale e per il suo compleanno, quindi trovo che sia giusto così".

Ma non è tutto, perché la giovane ha anche replicato a tutti i detrattori della coppia: "Non mi sono mai sentita in dovere di dare delle giustificazioni, ma se apro i social e leggo determinate cose non posso che zittire.

Poi voglio anche dire che io e Omer non abbiamo un agenzia". A seguire nella live di Rasha è entrato Omer per un breve saluto: "Ciao a tutti. Come sei bella amore, ci sentiamo dopo".

Capodanno separati, si rivedranno il 3!

ORA MENO PARANOIE #rashmer pic.twitter.com/hpYTLXe1UW — Lauretta (@LaPic_93) December 30, 2025

Il supporto di Elomari

Nella giornata di ieri, Omer in una live su TikTok ha difeso ha spada tratta Rasha da chi nutre dubbi sul loro rapporto: "Sono convintissimo di lei, della mia scelta, quello che abbiamo è vero sennò non staremmo insieme". Il 27enne siriano ha poi ribadito che lontano dai riflettori del reality show è tutto più bello: "Là dentro era molto diverso dalla vita reale".

Per tutta la live, Omer ha elogiato Rasha e l'ha ringraziata per avergli fatto passare il compleanno più bello degli ultimi anni.

Il commento a caldo di alcuni fan

Una volta appreso che i "Rashmer" non trascorreranno il Capodanno insieme, diversi utenti hanno espresso un loro commento su X.

"Basta paranoie. Omer e Rasha hanno semplicemente deciso di trascorrere il Capodanno separati visto che poi il 3 gennaio si vedranno", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Rasha non c'era bisogno che ti giustificavi con gli hater. Lo sappiamo benissimo che tu e Omi non vi siete lasciati". A fare eco ci ha pensato un ulteriore utente: "Non fate drammi, presto si riuniranno e sarà bellissimo".