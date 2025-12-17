"Grazie per tutto il vostro amore, vi leggo tutti. Votate Omer", questo l'appello lanciato su X da Rasha Younes e rivolto a tutti gli spettatori del Grande Fratello.

Durante la puntata di lunedì 15 dicembre, la 32ene giordana è tornata in casa per chiarire la sua posizione con il 26enne siriano: senza giri di parole l'ex gieffina ha spiegato ad Omer che ha sentito la sua mancanza in questi giorni, ha ribadito che il litigio è stato causato dall'orgoglio di entrambi ed infine, Rasha ha detto che lo aspetta lontano dai riflettori del reality show.

Inoltre l'ex concorrente ha deciso di supportare Elomari, visto che in questo momento si trova a dover affrontare un televoto piuttosto complicato: Jonas ha scelto di sfidarlo per ottenere un posto nella finale di giovedì 18 dicembre; tra i due concorrenti il meno votato dovrà dire addio al sogno di gareggiare per vincere il programma.

Grazie per tutto il vostro amore, vi leggo tutti ♥️

VOTATEEEEEEE OMER 💪🏼 ♥️♥️♥️ — Rasha Younes (@rashalaprincess) December 17, 2025

Il percorso dei 'Rashmer'

Tra Rasha e Omer c'è stato un feeling particolare fin dall'inizio del programma.

Inizialmente la ragazza era "reclusa" nel tugurio, mentre il 26enne siriano si trovava in casa. Nel momento in cui i due hanno avuto modo di scambiare le prime parole, sembra essere scoccato il colpo di fulmine.

All'interno della casa più spiata d'Italia, i "Rashmer" si sono sempre distinti perché a differenza di altre coppie (anche del passato) sono sempre stati meno fisici un po' per pudore un po' per cultura.

In occasione della precedente puntata del GF, però, la 32enne giordana ha messo a tacere ogni gossip sul fatto che lei non fosse realmente interessata ad Omer. Dopo le incomprensioni, Rasha è arrivata in casa e ha mostrato dei cartelli al 26enne in cui ha detto di aver sentito la sua mancanza e di aspettarlo. Inoltre Rasha ha detto di aver messo da parte dell'orgoglio.

Fan entusiasti per l'appello di Rasha

Su X, il post pubblicato da Rasha ha acceso l'entusiasmo dei fan della coppia che sognano di rivedere i loro beniamini riuniti.

Un utente ha detto: "Omer è davvero bello, dentro e fuori. Non lo deludere mai". Un altro ha scritto: "Stiamo facendo il possibile per fargli vincere questo televoto difficilissimo". Un ulteriore fan della coppia ha scritto: "Non vediamo l'ora di vedervi insieme domani dopo la puntata". Un telespettatore ha detto di essersi emozionato per la sorpresa che la 32enne ha fatto ad Elomari durante la puntata: "Devo ancora riprendermi da quel bel momento". Tra i commenti all'indirizzo dell'ex gieffina, però, si segnala anche qualche critica: "Nessuno ti ama, cosa dici?". Un altro ha detto: "Fino a ieri non volevi Omer, ora hai cambiato idea. È no carissima, noi stiamo votando tutti per Jonas".